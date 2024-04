La CUP Santpedor reivindica la gestió directa de l'Escola Bressol Els Gallarets

La CUP de Santpedor ha arrencat una campanya a peu de carrer demanant la gestió directa de l'Escola Bressol Municipal Els Gallarets, just a les portes de la nova licitació per part de l'equip de govern d'ERC i Sumem/Junts.

La campanya informativa iniciada aquest dimarts es basa en quatre punts per defensar la municipalització del servei: millorar els salaris i condicions de les treballadores, que la gestió no es basi en els guanys econòmics privats per sobre del servei, millorar la transparència de la gestió superant les mancances de fiscalització dels serveis externalitzats i involucrar l'Ajuntament en el model educatiu de l'etapa dels 0-3 anys.

El portaveu de la CUP, Rubèn López, ha reclamat que "l'Escola Bressol no és un lloc on fer negoci". Sosté que l'equip de govern ha de reconèixer que la municipalització de l'escola és una reclamació tant de les famílies com de les treballadores de l'escola, i que continuar amb l'externalització, suposa "menystenir aquesta demanda popular" posant per davant els beneficis econòmics de l'empresa privada per sobre de les condicions laborals i la qualitat del servei.

El salari de les treballadores, segons la CUP, és "molt inferior" en comparació el conveni de la plantilla de l'Ajuntament, i "els augments que recollia la primera proposta dels plecs de la nova licitació eren irrellevants". Denuncien que no entenen com l'equip de govern "no vol considerar l'equip d'educadores com a personal directe" de l'Ajuntament, quan aquest és subrogat en cada licitació.

Segons la regidora Aina Fernàndez "cal creure's la importància del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys i deixar en l'oblit la consideració de guarderies, la gestió de l'escola en cap cas pot ser concebuda com una despesa sinó com una inversió municipal". Tanmateix apunta que "aquesta etapa educativa l'hauria d'assumir el Departament d'Educació, però mentre no ho faci, l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de la gestió directa". La CUP, que des del 2017 ha demanat la seva municipalització, recorda que el 2019 l'Ajuntament va tenir llum verda en entomar la gestió directa a partir d'un estudi de viabilitat econòmica de la Diputació de Barcelona.

Enguany finalitza l'última pròrroga del contracte actual de la gestió de l'escola i es preveu que entre l'abril i el maig s'aprovi novament la seva licitació amb un contracte de 2 anys més 2 prorrogables. L'alcalde Agustí Comas va retirar el dictamen de la licitació del passat ple del 9 d'abril de l'Ajuntament de Santpedor agafant el compromís que el recuperaran un cop s'aprovi una revisió del conveni col·lectiu de les educadores infantils, que segons fonts sindicals es preveu validar en els pròxims dies.