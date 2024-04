Esplais Catalans es plantegen a Manresa com abordar l'anticapitalisme des de l'esplai

Esplais Catalans ha celebrat aquest cap de setmana a Manresa la desena edició de l’Escola d’Esplac sota la temàtica Esplai i anticapitalisme. L'Espai Jova Joan Amades de Manresa ha acollit la trobada formativa que ha reunit a monitors, dirigents i persones vinculades a l’associació durant el cap de setmana formatiu.

La jornada de s'ha iniciat amb dues ponències a càrrec de David Fernández i Mònica de la Torre on s'ha contextualitzat històricament el model socioeconòmic del sistema capitalista, aterrant-lo a la realitat assembleària dels esplais.

Un dels reptes extret en les dues ponències inicials ha estat poder plantejar-se com la dinàmica assembleària d’organitzacions com els esplais pot trencar amb les estructures i actituds capitalistes i productivistes a què ens evoca el mercat. Entre algunes de les conclusions, s’hi plasma poder treballar des d'una mirada col·lectiva, fent-ho més fàcil quan es viu la tasca de l’esplai com una lluita i no només com una activitat.

Durant els espais de tarda, a través dels tallers formatius de Versembrant, Gil Hortal i la PAHC Bages s’ha materialitzat la lluita anticapitalista respecte a tres branques diferenciades com són la música, l’economia i l’habitatge. Participants de l’Escola d’Esplac afirmen haver-se adonat que un dels reptes que tenim és treballar per ser més coherents. "Ens definim com a anticapitalistes, però a la pràctica reproduïm moltes lògiques neoliberals. Des de l'esplai hem de ser capaces de deconstruir el capitalisme que portem dins", han reflexionat.

Per acabar, diumenge ha conclòs l'Escola amb una exposició participativa sota el nom Postcapitalisme: tracem futurs desitjables, un espai de reflexió i recapitulació de l'Escola d'Esplac 2024 mitjançant raonaments compartits quant a l'anticapitalisme i el lleure, així com per fer un aterratge d'idees i pràctiques a aplicar en futurs pròxims als esplais.

La ponència final, a càrrec de l’Escola Popular de Manresa, ha plasmat la realitat de projectes que fugen de pràctiques capitalistes i es basen en l’autonomia i l’autogestió de qui hi participa. L’Escola Popular de Manresa és un exemple d’estructura comunitària i popular. "Nosaltres atenem els símptomes d’un sistema que falla per tot arreu" i coincideixen que des de l’esplai també s’hi ha de fer front de forma aterrada i fent xarxa.

Aquesta Escola d’Esplac ha posat sobre la taula tot allò que queda pendent des dels esplais per convertir-se en models realment anticapitalistes, creant espais de reflexió i trobada on col·lectivitzar aprenentatges i pràctiques concretes. Segons afirmen Cristina Gotzens o Mariona Guillén, de l’Equip de Coordinació de l’entitat, Esplais Catalans encara té molts desafiaments pendents per fugir de les lògiques actuals: "Sortim d'aquesta Escola d'Esplac prenent consciència que els esplais ja són una proposta anticapitalista, però és important donar sentit polític a les accions que ja fem i fer traspàs als infants i joves. Els esplais transformem la societat, tenim incidència en els nostres barris i pobles i hem de continuar teixint xarxa en la nostra comunitat. I si el vostre esplai encara no ho ha fet, us animem fortament a iniciar-ho, segur que hi ha col·lectius a prop vostre".

Sobre els esplais al Bages, el Berguedà i la Cerdanya

L'Escola d'Esplac d'enguany s'ha celebrat a Manresa, al Sector Bages, Berguedà i la Cerdanya. En l'actualitat, el Bages, el Berguedà i la Cerdanya està constituït per un total de setze esplais repartits al llarg de les comarques del territori. Entre ells, a Manresa hi trobem el Minuatx, el Vic Remei, el Can Cristu i l'esplai Safa. A més, el sector també compta amb l'Esplai d'Avià, El Cep a Artés, el Fent Camí a Berga, el GEPS a Santpedor, Grup de Campaments l'Esparver a Avinyó, el Merlot a Salelles, El Roques Albes a Sallent, el Xiruques Roc de la Mel a Casserres, l'Esplai Lairet a Sant Joan de Vilatorrada i Les Xicoies a la Cerdanya.