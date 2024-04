La jornada sobre autoprotecció d'incendis en cases aïllades reuneix 300 persones a Navarcles

Unes 300 persones van omplir ahir a la tarda l'auditori Agustí Soler Mas de Navarcles per seguir la jornada Autoprotecció en cas d'incendi forestal en edificacions aïllades. La sessió, organitzada conjuntament pel Departament d'Interior, el Consell Comarcal del Bages, la Federació ADF Bages-Moianès i l'Ajuntament de Navarcles, va donar consells pràctics al públic assistent per actuar en situacions d'incendi forestal. La jornada s'adreçava, especialment, a persones propietàries de masies, d'establiments de turisme rural i de cases de colònies d'arreu del territori.

Sessió pràctica i didàctica

Els representants dels serveis d'emergències del territori van traslladar recomanacions de manera pràctica i didàctica sobre com preparar el nostre entorn per estar tan segurs com sigui possible, com hem de protegir-nos en cas d'incendi forestal i van explicar els mitjans que s'utilitzaran per part de les administracions per informar la població sobre mesures d'autoprotecció que s'estableixin en cada situació. Els organitzadors de la jornada van destacar la importància de la coordinació i col·laboració per part de tots els agents implicats en un incendi forestal, tant els mateixos serveis d'emergències, com també les administracions i la ciutadania. Es va recordar que, en cas d'incendi forestal, el confinament és la mesura de protecció per defecte, tret que les autoritats ordenin l'evacuació i, per tant, es va destacar la importància cada cop més necessària de la capacitat d'autoprotecció de la població.

La presentació de la jornada va anar a càrrec del conseller de l'Àrea de Sostenibilitat Ambiental i Protecció Civil del Consell Comarcal del Bages, Carles Garcia i de l'alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, en un acte conduït per la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior de la Catalunya Central, Elena Roca. Es va comptar amb la intervenció dels Agents Rurals, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers.

El conseller de l'Àrea de Sostenibilitat Ambiental i Protecció Civil del Consell Comarcal del Bages, Carles Garcia, valora "l'èxit d'assistència que respon a la consciència, el compromís i la preocupació de la ciutadania davant els incendis forestals en l'actual context de sequera i emergència climàtica".