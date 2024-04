S'enfronten a 8 anys de presó per furtar material i plànols d'AUSA per mecanitzar recanvis i vendre'ls

Tres extreballadors experts en mecanització que treballaven a l'empresa manresana AUSA de fabricació de vehicles industrials i a proveïdors seus s'enfronten a una demanda de la Fiscalia de vuit anys de presó, a banda d'altres mesures coercitives i de responsabilitat civil, acusats de delictes de furt, blanqueig de capital i pertinença a organització criminal, per uns fets que van passar entre el primer semestre de 2014 i els primers mesos de 2016. El judici se celebrarà el 29 d'abril a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Segons la Fiscalia, un dels acusats va treballar al departament de logística d'AUSA fins a març de 2016, data en que fou acomiadat, fent comandes de material; un altre va ser cap de taller d'una empresa proveïdora d'AUSA, fins que va ser acomiadat el novembre de 2005, i un tercer, "un gran expert en el món de la mecanització", va ser propietari d'una empresa que també era proveïdora de l'empresa manresana, fins que va fer fallida, i posteriorment es va incorporar en una altra societat, fins que va ser acomiadat l'octubre de 2015.

"Funcionament parasitari"

Per a la fabricació dels vehicles industrials, AUSA treballava amb nombrosos proveïdors a qui externalitzava la mecanització de material per, després, fer-ne el muntatge final de nou a la planta de Manresa. Segons l'acusació, els tres processats "aprofitant els seus coneixements i els seus càrrecs tant a AUSA com a les empreses proveïdores", van idear un plan per apoderar-se, "de forma parasitària", de material d'aquestes dues empreses per després comercialitzar-lo a través d'una tercera empresa. Per a això, utilitzaven els plànols de les peces corresponents, elaborats per AUSA, i mecanitzaven les peces a l'empresa on treballava un dels acusats, sense coneixement del seu propietari.

Per sostreure el material d'Ausa, l'acusat que hi treballava preparava unes caixes a primera hora del matí "aprofitant que era l'hora en què hi havia menys treballadors", que recollia un altre dels acusats utilitzant un codi per accedir a l'empresa que li havia proporcionat anteriorment. Un cop mecanitzades i fabricades les peces, les venien a través d'una de les societats com a recanvis per a vehicles AUSA.

La Fiscalia demana 2 anys i mig de presó per a cadascun dels tres acusats per un delicte de furt. Pel delicte de blanqueig de capital, la demanda és de 4 anys de presó i multa de 100.000 euros i la inhabilitació de treballar en el camp de mecanitzats durant tres anys. Finalment, per pertinença a grup criminal, la Fiscalia demana un any i mig més de presó, sumant, en total una demanda de 8 anys de presó per cadascun dels tres acusats.

Pel que fa a la responsabilitat civil, els acusats haurien d'indemnitzar AUSA i l'altra empresa afectada en gairebé 53.000 euros, que és la quantitat que Fiscalia ha pogut determinar com a benefici de l'activitat delictiva.