Jutgen quatre bagencs que feien servir un entramat de societats per estafar a la Seguretat Social

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dilluns quatre bagencs que gestionaven un entramat de societats, d'obres i transports, amb domicili fiscal a Manresa, Sant Fruitós de Bages i Barcelona, i que usaven a la seva conveniència per intentar eludir els pagaments a la Seguretat Social tot i que feien la retenció corresponent als seus treballadors. Per no deixar rastre de la seva activitat, un mateix home de palla, ara ja finat, va ser administrador o apoderat de les tres empreses que s'investiguen sense tenir-hi cap tipus de relació, igual que ho era de 71 societats més.

Dues de les persones estan acusades de dos delictes de frau a la Seguretat Social amb una petició de pena d'onze mesos de presó i del pagament del deute, de 140.444 i 91.451 euros, i les quatre d'un delicte d'insolvència punible, per qui Fiscalia demana 2 anys de presó i una multa de 2.250 euros per a cadascun d'ells.

Segons l'escrit de l'acusació, els acusats deixaven d'ingressar les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la quota obrera i empresarial, tot i haver fet la retenció al treballador i haver presentat la declaració davant la Tresoreria de la Seguretat Social. Un cop havien acumulat un deute important, cessaven l'activitat amb la societat i en constituïen una de nova amb el mateix objecte social i domicili, i feien un traspàs de treballadors i de material, fins i tot simulant contractes de compra-venda entre les societats, tot plegat interposant persones a la direcció per dificultar la detecció dels veritables administradors.

Les tres societats objecte de la causa van estar funcionant entre 1997 i 2014, i van viure diverses operacions de nomenament d'administradors, traspàs de treballadors, obertures i tancaments i canvis de domicili fiscal, tot i que, segons els treballadors de les empreses, qui portava la direcció efectiva sempre eren els acusats.

En totes tres societats, la Fiscalia constata la falta d'informació comptable i patrimonial, així com l'incompliment reiterat de l'obligació de presentar els comptes anuals. Així mateix, tot i haver-se declarat la seva insolvència per diversos jutjats, cap d'elles no va presentar declaració de concurs, ni acord social, ni resolució per acordar la seva dissolució.