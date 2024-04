Ferida una dona de 29 anys en un aparatós accident a la C-55 a Manresa

Una dona de 29 anys ha resultat ferida de caràcter menys greu en un aparatós accident que ha patit amb el cotxe que conduïa per una sortida de via al punt quilomètric 22 de la C-55 a Manresa, just a la part de darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, en sentit Solsona.

L'avís de l'accident ha arribat a emergències quan passaven deu minuts de les 5 de la tarda d'aquest dijous. El cotxe ha patit una sortida de via, ha xocat contra el guarda-rail, ha bolcat i ha quedat capgirat al mig de la calçada, sense que cap altre vehicle hi hagi col·lidit.

Fins al lloc de l'accident d'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, els Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que han traslladat la conductora fins a l'hospital de Sant Joan de Déu.

Degut a l'accident, la via ha estat tallada en sentit nord fins que s'ha obert un dels dos carrils a la circulació. Tot i així, s'han produït cues de fins a un quilòmetre.