La Formació Professional obre noves portes: més places, més opcions i procés renovat

La Formació Professional (FP) guanya pes i prestigi dins del sistema educatiu català. Per al curs 2025-2026, el Departament d’Educació i Formació Professional ha anunciat un increment de 7.500 noves places, consolidant-se com una opció sòlida tant per a l’alumnat que vol accedir ràpidament al món laboral com per a aquells que volen continuar els seus estudis.

Aquest augment inclou 305 nous grups de programes i cicles que abracen totes les modalitats d’ensenyament professionalitzador: des dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i Itineraris Formatius Específics (IFE), fins als graus bàsic, mitjà, superior, ensenyaments esportius, artístics i d’arts escèniques.

Les famílies professionals més sol·licitades rebran una bona part d’aquest creixement: Sanitat (+1.193 places), Administració i Gestió (+637), Activitats Físiques i Esportives (+543), Comerç i Màrqueting (+509), i Informàtica i Comunicacions (+507). Aquesta aposta respon a criteris de demanda social i inserció laboral, amb cicles adaptats a cada territori i nous estudis com el grau mitjà en seguretat o el cicle de Sanitat Ambiental Aplicada.

Una de les fortaleses de l’FP és la connexió directa amb el món del treball: molts estudis inclouen pràctiques en empresa, i alguns fins i tot ofereixen remuneració. A més, cursar FP no tanca la porta a la universitat, sinó que és una via directa d'accés, especialment en el cas dels graus superiors.

Un procés de preinscripció més àgil i informat

Una de les grans novetats del curs vinent és l’avançament del calendari de preinscripcions. Per a graus mitjà i superior, el procés tindrà lloc del 23 al 29 de maig, amb l’objectiu de garantir que el màxim d’alumnes pugui obtenir una plaça que s’ajusti a les seves preferències. Es poden omplir fins a 10 sol·licituds i es recomana fer-les totes per garantir que s’obté plaça. Hi ha la possibilitat de practicar en una simulació de preinscripció aquí.

Els resultats provisionals es coneixeran el 27 de juny, i el sorteig per resoldre empats es farà el 4 de juliol. I a partir del 10 de juliol començarà el sistema d’assignació de places en tres tandes -els dies 10 de juliol, el 18 de juliol i el 29 de juliol-, amb la possibilitat de millorar l’assignació en cada fase. L'alumne haurà de realitzar dues accions bàsiques: confirmar en línia l'assignació o renunciar-hi voluntàriament, i completar els tràmits amb el centre. Compte! Hi ha un temps limitat per acceptar la plaça assignada.

Els aspirants poden consultar les notes de tall de cursos anteriors mitjançant un cercador habilitat pel Departament (consulta aquí). Aquestes notes indiquen la qualificació mínima amb què es va accedir a cada cicle l’any passat, i són útils per orientar les opcions amb realisme.

Calendari de preinscripció per modalitats

El procés de preinscripció varia segons la modalitat d’FP. Pren nota del calendari:

Grau Bàsic : del 15 al 23 de maig

: del 15 al 23 de maig Graus Mitjà i Superior : del 23 al 29 de maig

i : del 23 al 29 de maig Cursos d’especialització : del 25 de juny al 4 de juliol

: del 25 de juny al 4 de juliol Programes de Formació i Inserció (PFI): del 6 de maig al 13 de maig

Accés i prioritats: què cal saber?

L’accés als cicles formatius es basa en la via d’accés i la nota mitjana dels estudis previs. En els graus mitjans, un 80% de les places es reserven per a alumnes provinents de l’ESO o del grau bàsic. Per accedir als graus superiors, tenen prioritat els que venen de Batxillerat o d’un cicle mitjà, i a més, es pot beneficiar d’un coeficient d’afinitat (1,7) si els estudis previs estan relacionats amb el cicle escollit.

També cal tenir en compte altres aspectes com el projecte educatiu dels centres, els horaris oferts, els serveis complementaris i la possibilitat d’estudiar en modalitat presencial, dual o a distància. Per això, es recomana indicar el màxim de 10 opcions en la preinscripció, per augmentar les possibilitats d’obtenir una plaça.