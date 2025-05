Quins són els beneficis d'estudiar Formació Professional?

Pels estudiants, després de l'educació obligatòria hi ha un ampli ventall d'opcions per a continuar formant-se, així com estudis que s'adeqüen a l'estudiant i les seves necessitats i interessos. La Formació Professional és una d'aquestes opcions, on es combina la docència amb la part pràctica dins les empreses.

El Javier Cano és un exemple d'estudiant que, després de l'ESO, va decidir centrar-se en la Formació Professional. Va estudiar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Posteriorment, va continuar amb el Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) i actualment està cursant una Enginyeria Informàtica a la UOC, mentre ho compagina amb un negoci informàtic que va engegar farà set anys.

Durant la seva trajectòria, agraeix haver pogut gaudir d'oportunitats professionals amb les pràctiques dels Cicles Formatius i destaca com aquestes li han obert portes dins de les empreses del sector.