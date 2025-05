Estudiar Formació Professional és clau per al futur dels estudiants, però també pel desenvolupament del territori. En l'empresa Teixidó (Riudecols), creuen en la importància d'aprendre un ofici. És per això que va ser pionera en la formació dual, obrint les portes de la fàbrica als estudiants per poder formar-se de manera paral·lela als seus estudis de Cicle Formatiu. "La FP és futur, progrés i inqüestionable per al territori", assegura Enric Roda, responsable de Recursos Humans de Teixidó.