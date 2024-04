Com més autonomia, més a prop de la independència

La caça i captura de suposats autonomistes disfressats d’independentistes ha estat i és encara un dels esports majoritaris pel món hiperventilat, especialment a Twitter, ara autoanomenat X. Però d’aquest esport també en tenim forces practicants generant opinió en diaris digitals i algun fins i tot ha fet el salt a la premsa de paper. Si bé és cert que amb l’aterrament al principi de realitat per part de Junts, amb la investidura del president espanyol Pedro Sánchez i l’assumpció fil per randa dels postulats estratègics i tàctics d’ERC, la histèria ha baixat força, hi ha un grup de persones o bots, mai ho sabrem de tot, que qualsevol proposta de millora competencial és vist com una traïció. Alta traïció!

És el tot o res. Un maximalisme infantil característic d’aquells que redueixen la política a la desqualificació dels altres des del sofà i amb el mòbil a la mà. Qualsevol petició de competències és un pas enrere. Alguns fan fins i tot l’esforç, rarament, de justificar-ho amb els incompliments dels governs de l’estat a l’hora de complir els acords. No els falta una bona part de raó. Però obliden una premissa elemental, un país, una comunitat autònoma, un ajuntament..., que s’acostuma al poder, per minso que sigui aquest, i no és exactament el cas català, sempre consolida aquest poder i n’acaba demanant més. Ni la més petita i artificial de les comunitats autònomes espanyoles ha renunciat ni a un bri de poder competencial. Tot i les campanyes de la premsa espanyola i el discurs dels partits espanyols contra la creixent demanda de descentralització. La paradoxa és que els mateixos partits espanyols com PSOE i PP, ja fa anys que clamen contra un imaginari i fals esmicolament de les competències de l’estat en favor de les autonomies. Però aquests mateixos partits quan presideixen unes comunitats autònomes no només volen mantenir el sostre competencial sinó que acaben intentant apujar-lo. Una altra cosa és Vox que ha mamat d’aquest estat d’opinió tant madrileny i que n’ha fet bandera, i en el seu programa electoral hi ha una proposta de retorn de competències cap a l’estat. Però de moment allà on governa no n’ha retornat ni una. És més amb la baixada de dinou diputats en les darreres eleccions espanyoles ha convertit les comunitats autònomes on governa amb el PP en el seu nou búnquer. Al capdavall, tot era pura demagògia.

Com més autonomia, és a dir, com més apugem el sostre competencial, més ens acostem a una majoria àmplia per la independència. Quan ERC va arrancar en el debat d’investidura el traspàs parcial de Rodalies, si aquest s’acaba fent i consolidant, serà un pas més de no retorn. El traspàs de Rodalies no és fàcil perquè entre altres coses aquest no comporta una recaptació autònoma, és a dir pròpia, com si és el cas dels aeroports. Per això ha calgut bastir una estratègia singular amb organismes mixtos. Si no es lliga bé l’estat podria fer traspassos i estrangular l’administració catalana i la qualitat i eficiència del servei, encara més! Com ara però responsabilitzant el govern català.

Tots els avenços dels governs catalans en matèria de finançament han esdevingut passos decisius per moderats que fossin, els paranys interpretatius que l’advocacia de l’estat i els posteriors incompliments.

Com va ser el traspàs de l’ordre públic i especialment el del trànsit. El traspàs del trànsit que es produeix amb els pactes del Majestic fou molt important, ja que donava accés a la Policia de Catalunya a una base de dades imprescindible per un cos policial entre altres coses. I així podríem seguir fent discurs “autonomista”. Si aquí hi afegíssim el control dels aeroports catalans, el nomenament de la planta judicial catalana, competències en immigració, seguretat social...

La prova que més autonomia és més independència es veu en la reacció dels partits espanyols, els alts funcionaris i la premsa espanyola, quan hi ha una reivindicació de noves competències des de Catalunya, ho tenen claríssim. “¿Donde està el límite, cuando van a parar? ” i allò de “¡Si os damos esto seguro que pediréis más!”. Eren les frases que més sovintejaven els negociadors espanyols quan negociàvem reforma de l’estatut que va acabar sent ridícula després del sedàs del Congrés de diputats, del pacte Mas –Zapatero i el Tribunal Constitucional. També en la negociació de sistema de finançament o dels Pressupostos de l’estat sorgeixen els mateixos comentaris. Ells voldrien acabar amb aquest debat. Tancar i segellar el model per anys o per sempre. Ells ho tenen clar. En darrera instància sempre queda l’article 149 de la Constitució o el mateix Tribunal Constitucional.

La il·lusió que generava el referèndum de l’1 d’octubre i la possibilitat més real de ser independents va portar a un desdeny absolut dels avenços competencials. Però ara com ha defensat ERC estem en una altra fase, cal recomençar, cal enfortir-se i recuperar la majoria social que el 3 d’octubre va sortir al carrer, l’acte més potent i majoritària que ens va acostar més a l’estat propi i que no vam saber gestionar. Aquesta majoria social la componen els independentistes i els no independentistes. ERC l’encerta de ple quan opta per Rodalies, ja que està treballant per a totes aquelles persones independentistes o no que des del Maresme, el Garraf o el Vallès, per posar tres exemples, que cada matí pateixen un model ineficient, amb una desinversió galopant i una desídia en el servei que no té límits. Si Rodalies acaba funcionant com ho fa Ferrocarrils de la Generalitat, a veure qui demana el retorn de les competències a l’estat?

En el moment que estem ens cal aprofitar la conjuntura espanyola per exigir traspassos i millores com fa ERC sobre un finançament singular, Rodalies, serveis socials, o..., és el camí més segur per recuperar la majoria social i tornar-hi. Tot allò altre és fum. Només cal veure el viratge de JUNTS, quan de negligir aquestes propostes, fins i tot, ridiculitzar-les, les ha assumit en la totalitat. Bé totes no, perquè sembla que els problemes que pateixen els treballadors, assalariats i autònoms que agafen trens el matí per anar a treballar, no forma part de les seves prioritats. Sembla que aquestes són el Hard Rock Cafè i l’ampliació de l’aeroport.

Talment com el PSC quan el seu candidat vol exhibir múscul de bona gestió i només cal dir una paraula: Rodalies!

La proposta del president Aragonès contrasta la falta de projecte tant d’Illa com Puigdemont, el candidat socialista és l’immobilisme pur, un cant a la bona gestió que no és el seu fort, el descontrol de la compra de mascaretes durant la pandèmia n’és un bon exemple i el president Puigdemont que ho fia tot a l’èpica del seu retorn, que no és poca cosa, però no pot exhibir propostes concretes ni un camí possible. L’actitud erràtica i el descontrol del seu partit durant aquests darrers anys posant bastons a les rodes al govern de Catalunya com en el cas dels pressupostos o l’entrega a Madrid en casos com el de l’ampliació de l’aeroport no li ho permet.