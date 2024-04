Manlleu omple de nou el canal industrial

Després de mesos buit, aquest dimarts l'Ajuntament de Manlleu ha pogut posar en marxa, de nou, l'ompliment del canal industrial. Les pluges de les últimes setmanes han donat el cabalsuficient al riu Ter per desviar l'aigua necessària per al reompliment de la infraestructura i, d'aquesta manera, iniciar de nou l'activitat de les turbines per a la producció d'energia hidroelèctrica.

Durant el temps que el canal ha estat sense aigua s'hi han executat obres de millora i el manteniment dels murs i a la solera per arreglar algunes fuites. També s'hi ha dut a terme tasques de revisió preventiva de les turbines.