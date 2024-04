Pels volts de les nou del matí d'aquest dimarts 23 d'abril, un camió ha bolcat a l'entrada de Vic, a la rotonda de Can Fontseca. No hi hauria cap ferit.

Bombers i SEM s'han desplaçat al lloc dels fets juntament amb diverses patrulles de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana i, en aquests moments, malgrat la presència de camió encara a la via i les cues que derivades de l'accident, els vehicles poden circular per aquest tram.