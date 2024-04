S'escapoleix d'un control policial a Gurb i acaba detingut per conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol

L'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra de Vic han detingut un home de 23 anys com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i la influència de les drogues, així com per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

Els fets van tenir lloc el passat 13 d'abril pels volts de dos quarts de set del matí durant un control de drogues i alcohol a la carretera BV-4601, al terme municipal de Gurb. Els agents van donar indicacions a un turisme que s'aproximava perquè s'aturés, però el conductor del cotxe va fer cas omís i va accelerar per allunyar-se del lloc.

Els mossos que estaven al control van haver d'apartar-se per no ser atropellats i, ràpidament, una patrulla de trànsit va seguir el vehicle, interceptat pocs metres després. El conductor va donar positiu en 0,83 mg al control d'alcoholèmia i positiu en el de drogues. Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i drogues i també per atemptat contra els agents de l'autoritat.