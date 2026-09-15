Barcelona premia les iniciatives que fan de la sostenibilitat una realitat

La sostenibilitat passa de les paraules a l’acció: trobar solucions, provar-les i fer-les créixer. Amb aquesta filosofia, els Premis Agenda 2030 Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona han concedit, en la seva quarta edició aquest 2026, deu premis i dues mencions especials a iniciatives que contribueixen a transformar la ciutat.
Els guardons reconeixen projectes d’organitzacions de la Xarxa Barcelona + Sostenible que ja s’han dut a terme o que es troben en fase d’execució. En aquesta edició s’hi han presentat 59 candidatures, una mostra de la diversitat d’iniciatives que treballen per avançar cap a una Barcelona més sostenible.
L’edició d’enguany ha agrupat els premis en dues grans categories: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) -persones, planeta, prosperitat, pau i partenariats- i els Reptes de Ciutat, centrats en la descarbonització, l’estalvi d’aigua i l’adaptació a la calor.
A més, en un any especialment significatiu per a Barcelona, coincidint amb la seva condició de Capital Mundial de l’Arquitectura 2026, tres dels sis premis vinculats als reptes de ciutat han posat el focus en les solucions aplicades als edificis: la descarbonització, l’estalvi d’aigua i els refugis climàtics.
El lliurament dels guardons es va celebrar l’11 de juny, en el marc de les Jornades Barcelona pel Clima. El jurat va valorar les candidatures tenint en compte aspectes com la qualitat i l’eficiència de cada iniciativa, la participació, l’impacte, la capacitat de replicació o escalabilitat i la coherència dels projectes.
Solucions que connecten persones i sostenibilitat
En la categoria de Persones, el guardó ha estat per a “Desfake Clima”, de l’Associació Verificat. El projecte porta a les aules de secundària eines pròpies del periodisme de verificació i coneixement científic per combatre la desinformació climàtica. L’objectiu és dotar alumnat i professorat d’eines per analitzar críticament les narratives sobre l’emergència climàtica i prendre decisions a partir d’informació rigorosa.
En aquesta mateixa modalitat, el jurat ha concedit una menció especial a “Cuidar qui té cura”, de la Fundació Jubert Figueras, una iniciativa que posa el focus en les famílies de pacients desplaçats. El programa ofereix allotjament i acompanyament emocional i contribueix a reduir desigualtats en l’accés a la cura.
La categoria de Planeta ha premiat “Barcelona Revolta’t”, de TARPUNA, SCCL. El projecte planteja un model comunitari de gestió dels residus orgànics basat en la participació ciutadana i el compostatge de proximitat. D’aquesta manera, els residus es converteixen en un recurs útil per a l’agricultura urbana i la millora dels sòls, alhora que es promouen millors hàbits de reciclatge.
Pel que fa a la Prosperitat, ha reconegut “La Meva Energia”, d’ABD Asociación Bienestar y Desarrollo. Es tracta d’una aplicació digital pensada per facilitar la gestió dels serveis de prevenció i lluita contra la pobresa energètica. L’eina millora la comunicació entre professionals i persones usuàries, facilita informació actualitzada sobre els tràmits i afavoreix una gestió més autònoma de l’energia a les llars.
En l’àmbit de Pau i Partenariats, el projecte guanyador ha estat “Educació per a la Llibertat: curs 2025-2026”, de la Fundació PROA (Pro-activa Open Arms). La proposta combina testimonis reals, dinàmiques participatives i materials pedagògics per treballar competències com el pensament crític, l’empatia, els drets humans i la justícia global.
El jurat també ha atorgat una menció especial al Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, que acumula més de dues dècades de trajectòria i que ha consolidat una proposta cultural centrada en els drets humans, la cultura de pau i la sensibilització ciutadana.
Respostes a l’emergència climàtica en els edificis
El premi a la millor iniciativa per descarbonitzar la ciutat ha estat per a “GREEN BREATH: Transformació sostenible de l’ús d’inhaladors com a motor per a la descarbonització del sistema sanitari”, de la Fundació Gestió Sanitària de la Santa Creu i Sant Pau. La iniciativa quantifica la petjada de carboni associada als inhaladors i incorpora formació per a professionals i pacients sobre el seu ús i eliminació, amb l’objectiu de reduir també l’impacte dels residus hospitalaris.
En arquitectura, el premi a l’edifici d’habitatges amb les millors solucions per a la descarbonització ha distingit els 24 habitatges dotacionals industrialitzats i de baixes emissions de CO₂ a Sant Martí, de COMA Arquitectura i Marti Sanz arquitectura. El projecte aposta per sistemes industrialitzats d’alta eficiència i per criteris objectius de càlcul i reducció de la petjada de carboni. El jurat el considera un prototip amb capacitat de ser extrapolat al sector de l’arquitectura i la construcció.
La gestió de l’aigua és un altre dels grans reptes. El premi a la millor iniciativa per reduir el consum d’aigua potable ha estat per a “Llars a Punt”, d’Aigües de Barcelona. El programa detecta automàticament consums excessius i fuites internes en llars vulnerables acollides a la tarifa social, i combina aquesta actuació amb sensibilització sobre l’ús sostenible de l’aigua i formació professional en fontaneria per a persones en situació de vulnerabilitat.
En l’àmbit dels edificis, “Comunitats de sembra d’aigua”, de l’Escola Diputació, ha estat reconegut per la seva proposta de recollir, gestionar i reutilitzar l’aigua sobrant de l’escola per al reg d’horts urbans i espais verds del barri. Una iniciativa que combina gestió eficient del recurs i participació de l’alumnat.
Preparar una ciutat més resilient davant la calor
L’augment de les temperatures converteix l’adaptació a la calor en un dels grans reptes urbans. En aquest àmbit, el premi a la millor iniciativa per reduir els impactes de la calor excessiva ha estat per a “Mar d’Ombres”, de Batec Pol Cooperatiu per la Transició Energètica.
El projecte proposa un sistema modular d’ombres urbanes que es pot adaptar a diferents espais i necessitats. Aquesta capacitat de configuració, juntament amb el seu potencial de replicació i escalabilitat, ha estat un dels aspectes destacats pel jurat.
Finalment, el premi al millor refugi climàtic de Barcelona situat en un edifici ha estat per al CCCB, Refugi climàtic cultural d’estiu. El projecte combina la funció de refugi davant de la calor amb una proposta cultural oberta i accessible, especialment significativa en un entorn urbà dens com el Raval. El jurat n’ha destacat també la capacitat d’atendre col·lectius vulnerables i la seva trajectòria com a part de la xarxa de refugis climàtics.
Els deu projectes premiats tenen naturaleses molt diferents, però comparteixen una mateixa idea: la transformació sostenible de la ciutat passa per convertir els grans reptes globals en solucions concretes i aplicables.