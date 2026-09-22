L'operació s’adapta al client, i no el client a l'operació

A la primera reunió amb Marta Esteve, CEO i fundadora de BarnaCredit, no hi ha formularis per emplenar. La conversa comença amb una pregunta aparentment senzilla: «Expliqui’m la seva operació». Què necessita? Per a què? En quin moment es troba? Quin és el problema que cal resoldre?
Després de quinze anys analitzant operacions de finançament amb garantia hipotecària, Esteve té clar que un expedient pot explicar els números, però difícilment explica tota la història que hi ha al darrere. I és precisament aquesta història la que permet entendre si una operació té sentit i si es pot dur a terme.
D’aquesta primera conversa en surt la resta: l'import que realment cal -que no sempre coincideix amb el que inicialment es venia a demanar-, el termini més adequat, una estructura de quotes que l'operació pugui assumir amb comoditat i les condicions.
Cada operació té una realitat diferent i, per això, la proposta també ha de ser diferent. És el motiu pel qual a BarnaCredit l'anàlisi comença amb una conversa personal i no amb un qüestionari.
Entendre abans de proposar
La feina, explica Esteve, no consisteix simplement a col·locar un préstec. Consisteix a entendre què necessita la persona o l'empresa que té davant i valorar amb honestedat si aquest tipus de finançament és adequat per al seu cas.
En aquesta conversa hi ha una pregunta que apareix de manera recurrent: com es retornarà el préstec?
No es tracta de generar desconfiança, sinó de posar sobre la taula des del primer moment allò que determinarà que l'operació acabi bé. En un finançament amb garantia hipotecària, el pla de devolució és una peça central: pot passar per una venda prevista, per un refinançament bancari quan es resolgui la situació que avui bloqueja l'operació o per qualsevol altra via que sigui realista per al client.
I aquest pla es defineix conjuntament des del principi, incloent-hi, quan és previsible, què passaria si els terminis s’allarguessin.
«Hem dit que no a operacions que quadraven sobre el paper, i tirat endavant altres que ningú més havia entès. La diferència, gairebé sempre, està en aquesta primera conversa», explica Marta Esteve.
També saber dir que no
Aquest criteri d’anàlisi també explica les operacions que BarnaCredit decideix no assumir.
Hi ha casos que poden encaixar en un full de càlcul però que, després d’analitzar-los amb el client, no resolen el problema de fons. En aquestes situacions, la companyia considera que concedir el préstec només serviria per ajornar la dificultat i afegir-hi una garantia hipotecària.
Dir que no quan una operació no és adequada forma part també de l'acompanyament al client.
La prudència es trasllada igualment a l'estructura de les operacions. BarnaCredit treballa amb hipoteca de primer rang, taxacions elaborades per societats homologades i independents i un percentatge de finançament que no supera el 50% del valor de taxació.
Segons la companyia, aquests límits no busquen restringir les possibilitats del client, sinó establir un marge de seguretat que permeti plantejar operacions sostenibles per a totes les parts.
Un interlocutor durant tota l'operació
L'acompanyament tampoc s’acaba amb la signatura. Cada operació disposa d’un interlocutor únic i d’un seguiment al llarg de tota la seva vida, des del primer pagament fins a l'últim.
És una manera de traslladar a la relació posterior a la concessió el mateix criteri amb què s’inicia l'estudi: conèixer l’operació, entendre'n els terminis i mantenir una comunicació directa amb el client.
BarnaCredit Finance, S.L. acompanya des de 2011 operacions de finançament amb garantia hipotecària des de les seves oficines de Barcelona i Madrid. La companyia està inscrita al Banc d’Espanya amb el codi D088 com a prestador immobiliari i intermediari de crèdit immobiliari i ha formalitzat més de 1.000 operacions.
Per a qui té una operació sobre la taula i necessita valorar les seves opcions, el primer pas és explicar-la. A BarnaCredit, l'estudi inicial no té cost i la primera conversa tampoc.