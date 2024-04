Un amic íntim d'Eduardo Zaplana confessa que era el seu testaferro al País Valencià: «M'han utilitzat»

Joaquín Miguel Barceló, amic de la infància de l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre del govern espanyol amb el Partit Popular Eduardo Zaplana, ha confessat en el judici que se segueix a l'Audiència de València pel cas Erial que era el seu testaferro. "Em va demanar que m'encarregués dels seus diners perquè ell estava en política i ho vaig fer. M'ho va demanar com a favor i al principi ho vaig veure lícit", ha relatat davant el jutge, deixant clar que "el van utilitzar".

Barceló s'ha pronunciat en aquests termes durant la seva declaració a la tercera sessió del judici pel cas Erial, procediment en què s'ha investigat el suposat cobrament de més de 10 milions d'euros en comissions derivades de concessions d'ITV i parcs eòlics del País Valencià. En total hi ha quinze acusats, entre els quals hi ha Zaplana. El suposat frau està quantificat en més de 20 milions d'euros. Barceló, anomenat Pachano, ha manifestat que coneix Zaplana des de fa uns 50 anys i que donada aquesta circumstància, es va aprofitar d'ell.

"Ens vam conèixer des de molt joves, dels mateixos cercles de sortir, de ser molt amics. Hem seguit sent íntims amics", ha dit, per després reconèixer que durant diversos anys va ser el seu testaferro. "¿Era testaferro de Zaplana?", li ha preguntat directament el fiscal, i l'acusat ha respost: "Sí. Em va demanar favors, els vaig fer. Si a això se'n diu testaferro, ho vaig ser".

Ha reconegut que va signar "molts" papers que no va arribar a llegir i que apareixia en diferents societats perquè així li ho van demanar. Interpel·lat per si els diners d'aquestes societats eren de Zaplana, ha respost: "Em van dir que era de Zaplana i de la família, que no tributava però que era tot normal", ha asseverat. "A mi em tenien per signar tots els documents que em posaven davant", ha afegit.