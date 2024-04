Ataquen amb gas pebre el candidat del PNB a lendakhari Imanol Pradales

Agressió en plena recta final de la campanya electoral basca. Una persona ha atacat amb gas pebre el candidat a lehendakari del PNB, Imanol Pradales, a la sortida d'un míting i ha hagut de ser traslladat a l'hospital perquè li netejessin els ulls. Els fets han tingut lloc a la localitat biscaïna de Barakaldo, quan Pradales es dirigia a la seu d'ETB, la televisió pública basca, per participar en el debat electoral amb la resta d'aspirants de la Lehendakaritza.

Així ho ha relatat a l'inici de la seva intervenció el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, just quan el cap de llista acabava d'abandonar la zona. Tal com ha detallat Ortuzar, quan el candidat a lehendakari "sortia per preparar-se per al debat d'ETB, una persona se li ha acostat i l'ha ruixat amb gas pebre".

La direcció del PNB ha admès que no saben a què respon l'atac, però ha volgut rebutjar i denunciar que aquesta mena de comportaments han d'induir la societat a la reflexió de si "tot això que estem vivint, estirar, tensar, crear divisió i crispació", és el camí per a una societat com la basca.