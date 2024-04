Bildu ja frega la victòria a Euskadi i posa en perill la majoria absoluta de PNB i PSE-EE

Bildu podria guanyar, tant en escons com en vots, les eleccions al País Basc. Així, almenys, es desprèn del sondeig més recent de les eleccions del pròxim 21 d'abril publicat aquest mateix dissabte al matí per Eldiario.es. L'actual govern de coalició entre el PNB i el PSE-EE estaria en risc, a més a més, de perdre la majoria absoluta perquè els seus resultats se situen en una forquilla d'entre 36 i 38 escons.

L'enquesta, feta per Simple Lógica, també preveu una participació significativament baixa: del 56%. Prop d'un 20% continua indecís. Concretament, les xifres -obtingudes a partir de més de 900 enquestes fetes entre el 3 i el 10 d'abril, és a dir, amb la campanya electoral ja començada- donen un 34,4% d'intenció de vot a Bildu per un 33,8% del PNB. Això es traduiria en 28 o 29 escons per al candidat Pello Otxandiano i 27 o 28 per a Imanol Pradales.

El 2020 Bildu va aconseguir 21 escons i el PNB 31. En cas de materialitzar-se el canvi de dinàmica, seria el primer cop que el PNB perd en vots en unes eleccions territorials. I només ho ha fet sis vegades en 60 comicis celebrats a Euskadi des de la restauració de la democràcia. El PSE-EE, per la seva banda, es manté com a tercera força, però queda lluny de la pugna entre Bildu i PNB. Les enquestes els donen un 12,8% d'estimació de vot, un número que els podria deixar amb els 10 escons actuals o inclús fer-los caure fins als nou, el resultat que van obtenir l'any 2016 i, de retruc, el pitjor resultat de la seva història.