La CUP acusa Illa de voler tornar al «pujolisme» per repartir-se el país amb Puigdemont

La CUP acusa el líder del PSC, Salvador Illa, de voler tornar al "pujolisme", quan es repartien els país amb CiU. Ho ha dit la candidata de la CUP el 12-M, Laia Estrada, en el primer acte de precampanya que han encetat a Vilafranca del Penedès. Estrada també ha acusat ERC de voler tornar deu anys enrere amb una proposta de referèndum pactat amb l'Estat i en base a la Constitució espanyola que en el seu moment ja va rebre un "no". Estrada considera que Illa vol tornar a l'època en què "PSOE, PSC i CiU es repartien el pastís", considerant que els de Puigdemont són "la CiU de tota la vida" més enllà de la retòrica però amb l'estelada. "Illa proposa que estiguem ancorats a l'Estatut de 2006, sembla que vol que tornem a l'època del pujolisme", ha dit.

Pel que fa a ERC, retreu a Pere Aragonès un plantejament de referèndum pactat que ja està caducat: "S'agafa a un article de la Constitució, quan ja ens van dir que 'no' per golejada", ha dit Estrada. En la mateixa línia, retreu tant als republicans com a Junts que sembla que vulguin esborrar tot allò que ha passat en la darrera dècada a Catalunya, des del 15-M a l'actualitat passant per l'1-O, i abraçant les polítiques de Foment del Treball i la patronal, com també fa el PSC.

També sobre els republicans, el candidat per Girona, Dani Cornellà, ha lamentat la política del Govern al voltant de l'Aeroport del Prat, amb la proposta d'ampliació de la seva operativa anunciada aquesta setmana i que ha rebut el cop de porta del govern espanyol i del món local més proper a la infraestructura. "Com pot ser que un president de la Generalitat posi per davant l'ampliació de l'aeroport i no la del transport públic que necessita cada dia el veïnat dels pobles i ciutats del país?", s'ha preguntat. Cornellà alerta que fer créixer el Prat implicaria "massificar més Catalunya portant un turisme més massiu": "No es pensa en la transició verda que necessita el país i el transport públic que cal".