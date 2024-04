L'exministre Manuel Castells fa el salt als comuns i votarà Salvador Illa

Manuel Castells, l'home que va liderar el Ministeri d'Universitats entre el 2020 i el 2021 a proposta de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ara fa el salt als comuns i anuncia que votarà el candidat del PSC, Salvador Illa, en les eleccions del 12-M. "No voto polítics, sinó persones que són polítics", ha escrit en un article a La Vanguardia en què no ha estalviat motius per decantar-se pel socialista en els comicis. Castells ha explicat que se'n refia perquè va ser amb ell "a les trinxeres de la lluita contra la Covid", un moment en què va poder observar la seva "dedicació".

El sociòleg i professor universitari ha assegurat que les decisions que pren Illa "sempre estan basades en les anàlisis i recomanacions dels experts" i l'ha definit com un home "de pau, tranquil i tolerant, que suscita serenitat amb la seva sola presència". Per això, ha demanat un tripartit entre el PSC, els comuns i ERC després de les eleccions. Castells ha argumentat el seu canvi de parer, després de donar suport en tres campanyes als comuns, perquè considera que el 12-M "va d'una altra cosa".

A parer seu, Illa és "l'únic" que pot articular la "base política per a la Catalunya del futur", que conformen els tres partits. Això no treu, ha destacat, que Colau hagi estat, segons ell, "la millor alcaldessa des del meu amic Pasqual", en referència al socialista Pasqual Maragall.

Castells, que en el seu dia va signar a favor del referèndum de l'1-O, ha considerat que els comicis de maig són "potencialment decisius" perquè, ha apuntat, brinden l'oportunitat de "deixar enrere una etapa de polarització social i paràlisi institucional". Precisament això, ha indicat, és el que li ha demanat fer el pas i prendre una posició pública. En aquest sentit, ha opinat que el candidat del PSC al Parlament és qui "ens pot dur pel camí del retrobament entre els catalans, assentant les bases per a una Catalunya que cuidi la seva gent i es projecti al món com un far d'innovació i civilitat, una referència en les aigües procel·loses en les quals hem entrat".

En el text, l'exministre també ha demanat parlar durant la campanya de les coses del menjar, d'educació, cultura, territori, ecologia... Ha indicat que s'ha de "lluitar" per tot això per obtenir els recursos que calen "amb o contra qui sigui" i ha posat com a exemples el govern espanyol, però també la Comissió Europea. Castells ha exigit el "màxim nivell d'autogovern", però "sense envoltar-se en banderes excloents" i ha destacat la importància de no explicar "fabules" als joves, "evitant que s'esgotin en la recerca d'una fórmula màgica que poc té a veure amb el que volen i somien".