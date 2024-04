El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que "acata"la posició de l'advocat de la UE sobre l'escó de Carles Puigdemont. L'advocat ha considerat que el Parlament Europeu l'hauria hagut de reconèixer com a eurodiputat des del primer moment. Feijóo ha assenyalat que "els demòcrates que creuen en l'estat de dret hi han de creure sempre i acatar les decisions de tots els organismes jurisdiccionals. L'independentisme hauria de fer el mateix i no insultar els jutges, encara que no elssiguin favorables. El cap del PP ha "felicitat" tots aquells que obtenen resolucions favorables i elsha demanat que "se sotmetin" a totes.

Ho ha dit en el transcurs d'una visita a la cooperativa d'Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, on ha estat acompanyat del candidat del partit el 12-M, Alejandro Fernández. Feijóo ha afirmat que "el principal problema de Catalunya és la seva classe política" i que ha de començar una època en què es parli de gestió i es deixi de crear més problemes, "exportant seny". Feijóo ha negat que els problemes de Catalunya siguin la causa del nacionalisme i ha dit que és al'inrevés: "És el nacionalisme el que genera bona part dels problemes de Catalunya".

El polític conservador ha criticat la manca d'execució de moltes infraestructures hídriques imprescindiblesi que "mentre s'han creat sis ambaixades, no s'ha fet cap dessalinitzadora". Feijóo ha assegurat que la situació de la sequera i de l'escola, amb les mancances en comprensió lectora,"són el gran fracàs del nacionalisme" i ha atacat també el govern espanyol per no crear infraestructures hidràuliques. El líder del PP ha apel·lat a "sortir dels despatxos de la Castellana o de Barcelona" i ha criticat la "insensibilitat pels problemes de l'agricultura i la pesca",actitud fruit, segons ell, de "prejudicis ideològics".

Alejandro Fernández, que ha aprofitat per subratllar la "plena sintonia" amb Feijóo, ha mostrat la solidaritat del PP amb les protestes pageses: "No han estat manifestants antisistema que tinguin voluntat de trencar res, quan es manifesten és perquè tenen raó". El candidat ha expressat el suport a l'equilibri territorial i ha defensat més facilitats perquè desenvolupin la seva activitat i que no se'ls impedeixi comercialitzar productes que aquí poden arribar des d'altres procedències.