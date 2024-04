L'advocat de la UE dona la raó a Puigdemont pel cas de l'escó del Parlament Europeu

L'advocat general de la Unió Europea Maciej Szpunar ha donat la raó a Carles Puigdemont en la causa sobre la decisió de l'expresident del Parlament Europeu Antonio Tajani de no donar-li la credencial d'eurodiputat perquè no formava part de la llista que havia enviat l'estat espanyol. Sosté que el Parlament Europeu els hauria hagut de reconèixer com a eurodiputats des del primer moment. És una de les últimes causes que li queden obertes a l'eurodiputat de Junts, amb una rellevància relativa tenint en compte que deixarà de ser eurodiputat per presentar-se a les eleccions del 12 de maig i que l'aprovació de la llei d'amnistia és imminent.

Puigdemont ha celebrat la decisió i ha agraït la feina al seu advocat, Gonzalo Boye. També s'ha mostrat satisfet pel difunt president del Parlament Europeu, David Sassoli, que sí que li va reconèixer la seva condició d'eurodiputat mesos més tard, malgrat les pressions. L'expresident ha apuntat que el criteri de l'advocat general està ben fonamentat. Si finalment la sentència va en aquesta línia, Puigdemont ha dit que "hi haurà moltes lliçons a concloure" i que "algú haurà de donar explicacions per haver violat drets fonamentals als electors europeus". Boye també ha valorat les conclusions de l'advocat general: "Deixa clar que sempre hem defensat el que és correcte".

El posicionament de l'advocat de la UE no és vinculant, però sí que acostuma a marcar la línia que seguirà, en els propers mesos, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Concretament, l'advocat Szpunar recomana al TJUE que anul·li la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que va tancar files amb Tajani. L'expresident del Parlament Europeu va rebutjar la petició d'empara de la immunitat que va formular Puigdemont. L'eurodiputat de Junts va impugnar aquesta resposta i el TGUE va dir que contra la carta de Tajani no es podia plantejar recurs.

L'advocat considera que el TGUE es va equivocar i és crític també amb la decisió de Tajani. Assenyala que l'escrit de 27 de juliol de 2019, quan nega a Puigdemont la condició d'eurodiputat, posa en qüestió els resultats electorals proclamats oficialment el 13 de juny, i que confirmaven que Puigdemont i Comín havien adquirit la condició de membres del Parlament Europeu. Alhora, Tajani va donar validesa a les notificacions de les autoritats espanyoles, que no reflexaven de manera fidel els resultats electorals, perquè no incloïen Puigdemont i Comín amb l'argument que no havien jurat la Constitució. Això, diu l'advocat de la UE, suposa violar el dret de la Unió Europea, i recorda que cap estat membre pot suspendre les prerrogatives dels eurodiputats.

La defensa de l'expresident té confiança en aquesta segona instància. Les sentències més favorables als seus interessos han arribat al TJUE, no pas al TGUE. L'advocat de la UE sosté que se'ls hauria hagut de reconèixer com a eurodiputats des de bon principi, encara que no formessin part de la llista que havia remès Espanya. En comptes d'això, el Parlament Europeu va esperar a la sentència de Luxemburg sobre el cas d'Oriol Junqueras, de desembre de 2019, abans de reconèixer que Puigdemont i Comín eren eurodiputats de ple dret, amb efectes des del juny. Tajani, proper al PP, ja no era president i el seu lloc l'ocupava Sassoli.

En els propers mesos, Luxemburg dictarà sentència, que tot apunta que arribarà amb l'amnistia aprovada -caldrà veure com s'aplica- i amb Puigdemont sense formar part del Parlament Europeu. Els advocats continuaran batallant aquesta causa -i també la del suplicatori, pendent del TJUE- per reforçar els seus arguments, però el cert és que el debat sobre la immunitat perd pes un cop Puigdemont deixi el càrrec.