La campanya del PP, més intervinguda que mai

Quan Alberto Núñez Feijóo va arribar a la presidència del PP, es va traslladar a totes les organitzacions del partit que s'havia acabat una etapa de control i dirigisme des de Génova. Certament, els anys de Pablo Casado s'havien caracteritzat per un intervencionisme molt acusat en tots els aparells territorials. El secretari general i número dos de Casado, Teodoro García Egea, s'havia convertit en algú molt impopular entre els quadres de la formació. Feijóo arribava amb promeses de menys tuteles i més respecte a les direccions territorials. Però no ha estat així.

"Mai, mai hi ha hagut tant de control per part de Génova", es lamentava un dirigent del PP català fa uns dies. És un sentiment generalitzat entre els membres del partit. Tot el que ha viscut el PP de Catalunya entorn la designació d'Alejandro Fernándezcom a candidat per al 12-M ho ha exemplificat, amb les reticències de Feijóo per aixecar el polze sobre l'actual president del PP català. Mai en el passat un cap de llista havia hagut d'esperar gairebé fins a la vigília de la campanya electoral per ser confirmat per la direcció. Però altres característiques d'aquesta campanya la fan una de les més estranyes en la història del partit a Catalunya.

El protagonisme de la cap de campanya

Una escena de dissabte passat no va passar desapercebuda per ningú al PP. Es van presentar a Montjuïc tots els candidats del 12-M, que es van fer una foto dibuixant el mapa de Catalunya. Era un acte purament escènic però en aquests moments no hi ha gest que no tingui significat en el protocol del partit. I va quedar clar el protagonisme que ha guanyat l'eurodiputada Dolors Montserrat, designada cap de campanya, però que va decidir fins i tot la posició de cada candidat en la fotografia. "Ella serà la veritable delegada de Génova en aquesta campanya", asseguren militants del partit.

Normalment, els caps de campanya adopten un paper discret. Així va ser en la darrera campanya de les municipals, on tot el protagonisme a Barcelona va ser per a Dani Sirera. Ara no serà així. Montserrat exerceix un paper central. Aquest dimarts, va ser l'eurodiputada la que va presentar el lema de precampanya ("Volem una Catalunya de primera") davant de la seu del PP.

Però no serà només l'eurodiputada la que vetllarà la campanya sobre el terreny. No va faltar a l'acte de dissabte la vicesecretària general d'organització del PP, Carmen Fúnez, la persona que té l'encàrrec de vigilar que tot transcorri d'acord als desitjos de Génova. Fúnez s'ha convertit ja en una omnipresent en nombrosos actes del PP català.

Fúnez, provinent del PP de Castella-la Manxa, va apostar per Soraya Sáenz de Santamaría en la pugna interna contra Pablo Casado i va ser recuperada per Feijóo. Va substituir Miguel Tellado quan aquest va ser designat portaveu al Congrés. Tellado va ser un interlocutor dur per als dirigents del PP català, que van acabar acostumant-se a l'estil d'un apparatchik gallec, forjat en les campanyes de Feijóo a la Xunta. Curiosament, fa mesos que s'escolta al PP que Tellado i Alejandro Fernández han anat polint les seves relacions fins arribar a una bona sintonia. De fet, Tellado va ser qui va presentar Alejandro Fernández aquesta setmana quan va intervenir al Club Siglo XXI de Madrid.

Al PP català es recorda l'anterior campanya de les eleccions al Parlament, el 2021. En aquell moment va desembarcar la plana major del PP espanyol i es van ocupar moltes habitacions d'hotel, però la pressió de Génova va ser menor. Fins i tot es van produir clars desafinaments entre el discurs de Casado i el del PP català, com quan l'aleshores líder de la dreta espanyola va intentar una autocrítica sobre l'1-O. Aquest cop, Génova no vol cap desajust entre el discurs de Feijóo i el del seu candidat a Catalunya.

Com ja vam avançar, Génova ha blindat la candidatura de dirigents afins. No es troba en els deu primers llocs a Barcelona ni en el cap de llista de Tarragona, Lleida i Girona cap nom alineat amb Alejandro Fernández. Però aquesta realitat no es manifestarà en la superfície de la campanya. Feijóo i Fernández ja han escenificat en diversos actes públics un aparent bon climai ara Génova elogia les qualitats del seu presidenciable català. El candidat sap el que s'està jugant i que, passades les europees, tindrà al davant un congrés del partit molt complex. Aleshores, amb els resultats al Parlament també a la mà, sabrà quines cartes li queden.