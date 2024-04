La presentació del llibre de l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo i Fernando Eguidazu España terra incognita. El asedio a la democracia ha aplegat la plana major del PP en un acte al Círculo Ecuestre. Un acte on l'exministre ha explicitat sense embuts: "La meva caiguda va començar amb el debat amb Oriol Junqueras", rememorant els atacs i pressions que va rebre del seu partit per acceptar debatre amb el líder d'ERC.

L'extitular d'Exteriors s'ha abonat al discurs apocalíptic d'un sistema polític "assetjat" que enarbora el seu partit. Ha advertit que dels pactes entre Pedro Sánchez i l'independentisme sorgirà una Espanya confederal "amb Catalunya i Euskadi com a estats associats", tot i creure que "no hi haurà un referèndum". Ha assegurat que "no hi haurà regeneració del PSOE fins que Pedro Sánchez no perdi les eleccions". Un PSOE que ha negat que sigui socialdemòcrata sinó que és "un partit radical" que ha tancat un "pacte feudal" amb el separatisme.

García-Margallo ha expressat que continua creient en la "concòrdia" per resoldre el conflicte de Catalunya amb l'Estat. Ha advocat per fer compatibles la identitat catalana i el seu vincle hispànic. Ha denunciat que el PSOE "ha mutat la seva pell" des dels anys de Rodríguez Zapatero per establir un "Front Popular" amb el populisme i el "separatisme", basat en "el relativisme com a dogma i el mur com a programa". L'objectiu final serà desballestar l'Estat "fins que només quedi d'Espanya El Corte Inglés o Zara".

García-Margallo ha rememorat diversos episodis de la història, assegurant que els conflictes provinents de Catalunya sempre s'han produït en moments de gran crisi i afebliment d'Espanya, com el 1640, quan Catalunya va ser independent "sota protetorat francès" en un moment en què "Espanya començava a perdre batalles en terra" o durant la proclamació de la República.

L'exministre, en un diàleg amb el coautor, Fernando Eguidazu, i el dirigent del PP Daniel Sirera, ha explicat el moment en què Mariano Rajoy li va comunicar que cessava del govern: "El teu problema -li va dir- és que tens un ego estratosfèric". Ha al·ludit també amb ironia a les seves relacions amb l'exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, "amb qui vaig mantenir un llarg nuviatge".

García-Margallo ha reiterat les seves posicions sobre el conflicte a Catalunya: "No s'havia d'haver judicialitzat el procés, s'havia d'haver aplicat el 155 abans i iniciar una negociació sobre el que era negociable, reformant el Senat i delimitant les competències".

Alejandro Fernández, el candidat del PP a les eleccions del 12-M, ha intervingut en l'inici de l'acte per subratllar el seu caràcter d'"extrem centre", el seu "coratge pactista" i el component de "polític renaixentista". Ha dit que ell és "una mica més de dretes" que l'exministre d'Exteriors, però ha aplaudit la voluntat de García-Margallo de buscar punts de trobada amb els altres, tot dient que "en algun moment haurem de ser capaços de tornar a entendre'ns".

Fernández s'ha referit al debat que García-Margallo va mantenir amb Oriol Junqueras i que va rebre moltes crítiques, també dins del mateix PP: "Tenia raó en tot. El temps sempre posa les coses al seu lloc i, per això, avui retem homenatge a García-Margallo mentre un sector de l'independentisme qualifica ara Junqueras de ñordo i botifler".

El notari Juan José López Burniol ha conclòs l'acte amb una intervenció que no ha desentonat del marc apocalíptic de la presentació, assegurant que "Espanya està tornant als anys 30". Ha denunciat com "el moviment populista del 15-M ha contaminat el Partit Socialista" i que la desigualtat i l'empobriment de la classe mitjana són un element d'inestabilitat. Ha tingut la gosadia, això sí, d'esmentar el "caciquisme de partits" que segons ell es dona en molts territoris i ha dit que "a Galícia hi ha un cacic, que és el PP, com a Madrid, com al País Basc és el PNB i a Catalunya ha estat Convergència".

López Burniol ha recordat el que va defensar després del 23-J: que el PP avalés l'elecció de Pedro Sánchez per impedir que el líder socialista pactés amb els independentistes i l'esquerra radical. Unes paraules que han deixat astorats alguns dirigents del PP presents.