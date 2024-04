El candidat del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que un nou model de finançament és "inviable mentre continuï el procés". El president dels populars catalans ha reclamat aplicar "el que funciona, que són els acords signats amb totes les comunitats". Ho ha dit en una intervenció davant el Fòrum Nova Economia que s'ha celebrat a l'Hotel Palace, on ha estat presentat per la portaveu adjunta del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo.

Alejandro Fernández ha apostat per ser "realista" i generar una "confiança" que no es pot tenir mentre es reclama la indepencència, considerant que parlar de nous models de finançament és "fer volar coloms i mentir". S'ha referit a l'acord del 1996 (amb la cessió del 15% del'IRPF) i l'acord posterior, amb la cessió del 30% i ha criticat "no anar a les reunions de finançament mentre s'espera que arribi una indepencència que no vindrà".

El candidat del PP ha afirmat que "els governs de Catalunya mai han volgut recaptar impostos, de veritat, mai ho han volgut". Segons ell, perquè recaptar tots els impostos implicaria assumir totes les responsabilitats de governar.

El model de finançament s'ha convertit en un dels temes centrals de la precampanya, després que el president Pere Aragonès presentés la seva proposta per un finançament singular. Aragonès planteja un concert solidari amb encaix legal, que inclou la recaptació del 100% dels impostos generats a Catalunya, però sense la necessitat d'incloure cap disposició addicional a la Constitució, cosa que exigeix el suport de tres cinquenes parts del Congrés, com era el cas del pacte fiscal d'Artur Mas.

Ahir mateix, el candidat socialista, Salvador Illa, va exposar la seva proposta: bàsicament, el desplegament de l'actual marc estatutari, amb la creació d'un consorci tributari i el respecte al principi d'ordinalitat, que vol dir garantir que l'aplicació dels mecanismes d'anivellament no alteri la posició de Catalunya en l'ordenació de rendes per càpita entre les comunitats autònomes. Avui dia, Catalunya és la tercera comunitat que més aporta, però la catorzena que més rep.

Alejandro Fernández, en canvi,no ha defensat res similar a la bilateralitat ni tampoc cap singularitat.Tan sols ha parlat d'"acords" i "confiança".Quan s'ha referit a totes les comunitats autònomes, ha esmentat explícitament al País Valencià i a les Illes,que segons ell afronten una situació financera més complicada que Catalunya. En tot cas, cal assenyalar que tota proposta que impliqui un acord multilateral ha de tenir present que lagran majoria de comunitats estan governades pel PP.

Fernández s'ha llegit les propostes de Foment del Treball sobre fiscalitat que la patronal va presentar aquest dilluns i ha emprat l'expressió "infern fiscal" per descriure la situació econòmica a Catalunya. El president dels populars catalans ha proposat, com reclama la gran patronal, deflactar l'IRPF a Catalunya, suprimir l'impost de successions, eliminar el cànon de l'aigua, acabar amb l'impost del CO2, "que grava les famílies humils que no es poden permetre el luxe asiàtic de canviar de cotxe cada tres anys". Fernández ha parlat davant un auditori amb una nodrida representació empresarial,amb Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball, Antoni Cañete, de Pimec, i Xavier Panés, de la Cecot.

Fernández ha descrit un panorama desolador del país, caracteritzat per una qualitat educatiu a la cua d'Europa, amb índexs alarmants d'abandonament escolar, atacs a la propietat privada i una situació econòmica que ha fet que 8.000 empreses hagin marxat del país. En el pla educatiu, ha responsabilitzat a "prejudicis progres" que ha oblidat l'autoritat del mestre i l'exigència avaluadora. Ha assegurat que Catalunya lidera més del 40% de les ocupacions il·legals: "Sense seguretat jurídica no hi ha progrés possible". Ha al·ludit a una "cultura del no a tot", que s'ha expressat en molts àmbits: "Des del Govern hem escoltat el no a la nuclear, però l'eòlica tampoc perquè genera contaminació paisatgística. No al turisme però tampoc la indústria, que contamina. No a l'aeroport, no a les carreteres, no al Hard Rock, no als Jocs d'Hivern, però si es fan a l'estiu, tampoc. Agricultura intensiva, no, que contamina. Extensiva tampoc, que és de terratinents. Dessaladores no, que també contaminen, però interconnexió menys. Ens volen dur al Paleolític, caçant amb llances i taparrabos".

Sobre la sequera, després d'admetre que el Govern no té la culpa que no plegui, però sí que ha d'afrontar la política hidràulica. Ha afirmat que aquest estiu es veurà "l'espectacle que vinguin vaixells amb aigua". Ha considerat que les dessaladores són necessàries, però insuficients, com els projectes regeneradors d'aigua, i ha defensat la interconnexió,segons ell "viable i resoldre el problema en vuit mesos".

Alejandro Fernández ha defensat les protestes de la pagesia, prometent "llibertat i respecte a les seves propietats", un pla per assegurar el relleu generacional, tot criticant que a Catalunya "en aquests moments noes fa política agrícola, només d'acció climàtica". Ha criticat que algú entengui el lliure comerç com "un campi qui pugui" i ha propugnat que s'ajudi els pagesos a competir amb la resta del món en igualtat de condicions.

El líder del PP ha assenyalat que "el nacionalisme català no és aliè als fenòmens populistes europeus i tots els partits com Junts s'han transformat de partits regionalistes a moviments nacional-populistes de caire supremacista". Sobre la possibilitat d'una entesa amb Carles Puigdemont, ha afirmat que "no et pots seure a parlar amb algú que diu que ets un colon feixista representant d'un estat feixista" i ha recordat que ell no ha estat mai contrari al diàleg amb els adversaris, que ell havia pactat amb CiU a Tarragona, però que "no hi ha alternativa dins de Junts, és com un unicorni: el moderat de Junts. Que no el busquin. Quan deien que era impossible algú pitjor que Puigdemont, va aparèixer Torra. Després, Laura Borràs. Ara tenim Míriam Nogueras. Qui serà el següent?".

Álvarez de Toledo ha explicat que va visitar recentment el Clos de Mosny, el casalot on va viure Josep Tarradellas a l'exili, i ha utilitzat el fet per insultar els dirigents sobiranistes actuals. Ha definit el vell exiliat d'"heroi de la reconciliació", comparant-lo amb el "pròfug" Carles Puigdemont. Ha recordat -ho ha fet moltes vegades- les crítiques que Tarradellas va fer a Pujol i la seva "dictadura blanca". "Catalunya no està condemnada a la decadència, hi ha alternativa", ha proclamat, encarnada per Alejandro Fernández,a qui ha definit com a "rara avis" de la política, dominada segons ella per "l'esperpent i el pati de col·legi". Ha considerat que la política catalana està "rosegada pel populisme".

Ha atacat els socialistes i Pedro Sánchez, titllant l'amnistia de "corrupció, apaivagament, claudicació de l'Estat i de la democràcia", i que el procés sobiranista ha devingut en "procés socialista 2024". "Els independentistes han de perdre tota esperança, no hi haurà amnistia. El procés va néixer aquí i aquí morirà", ha assenyalat. Ha esmentat Aleix Vidal-Quadras, a qui es va trobar en l'acte del Club Segle XXI. I ha agraït Alberto Núñez Feijóo per donar tot el "suport" al PP català. I ha conclòs etzibant contra Salvador Illa, a qui ha definit com una "hipòcrita" acostumat a "no dir una mala paraula ni fer una bona acció".