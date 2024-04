Illa guanyaria amb comoditat el 12-M i l'independentisme perdria la majoria absoluta, segons un nou sondeig

El candidat del PSC el 12-M, Salvador Illa, guanyaria còmodament les eleccions i l'independentisme perdria la majoria absoluta. Així es desprèn d'un nou sondeig publicat aquest mateix diumenge pel diari El Español fet per SocioMétrica. La principal idea que es desprèn de l'enquesta és el retrocés dels tres grans partits en relació amb el darrer fet pel mateix mitjà: ERC, Junts, però també els socialistes. Encara que el PSC continuaria sent la força més votada als comicis, cau lleugerament respecte a l'últim sondeig del març.

Concretament, els socialistes passarien de 42 escons (29,1% dels vots) a 40 (27,5%) tot i que amb una clara millora en relació als 33 obtinguts fa tres anys. També baixa, com dèiem, Esquerra, que perdria un escó respecte del març: si avui la ciutadania la catalana anés a les urnes, els republicans obtindrien 27 escons (18,1%), sis menys que el 2021. El descens, però, es veuria mitigat amb l'avenç dels comuns, que sumarien 0,3 punts percentuals més que el març, la qual cosa els permetria créixer de cinc a sis diputats. Així i tot, no arribarien als vuit del 2021.

El tripartit PSC, Esquerra i els comuns és l'únic que suma

En aquest escenari, l'únic bloc que suma és el d'un possible tripartit entre PSC, ERC i els comuns, que obtindrien, en total, 73 escons, cinc per sobre de la majoria absoluta. L'alternativa, una aliança d'independentistes formada per Junts, ERC, la CUP, i Aliança Catalana -que entraria al Parlament amb un escó per Lleida- obtindria 65 escons, tres per sota dels que marca el llindar de la majoria absoluta.

I és que l'efecte de l'expresident Carles Puigdemont, candidat de Junts per al 12-M, es diluiria. En part, precisament, per l'efecte de l'extrema dreta nascuda a Ripoll. La formació de Puigdemont cauria del 21,2% d'intenció de vot i els 33 escons que va aconseguir al sondeig del març al 19,6% serien ara 32 escons. Mantindria, així, el mateix nombre d'escons que fa tres anys i, malgrat tot, faria el sorpasso a ERC per arribar a situar-se com la primera força sobiranista tot i que per només 1,5 punts de diferència.

Per la seva banda, els partits més petits creixerien. És el cas de la CUP i el PP. D'una banda, els anticapitalistes pujarien de quatre a cinc diputats respecte al març i la dreta espanyola de 12 a 13. Un augment, en aquest darrer cas, que no seria a costa de Vox, ja que, segons l'enquesta de SocioMétrica mantindria els 11 diputats dels comicis de 2021.