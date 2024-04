Sánchez acompanyarà Illa per obrir i tancar la campanya electoral del PSC

El PSC sap que Pedro Sánchez és ben vist entre els catalans, i per això jugarà un paper important en la campanya electoral, que ha de permetre portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. Sánchez acompanyarà el candidat socialista en l'arrencada de la campanya, el dia 25 d'abril al vespre, a la Fira de Sabadell, i també tancarà la campanya en un acte al pavelló de la Vall d'Hebron, a Barcelona.

El president del govern espanyol té clar que per culminar l'estratègia del "retrobament" impulsada des de la Moncloa calen uns bons resultats del PSC a Catalunya. Va quedar clar en el congrés que va confirmar la candidatura d'Illa el 12-M i es tronarà a veure en aquestes properes setmanes. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero també s'implicarà en campanya, començant per l'acte del primer dissabte a Tarragona.

Els socialistes començaran a Sabadell, on van recuperar la majoria absoluta a les passades eleccions municipals. El partit vol reivindicar així la seva força municipalista, especialment al Vallès Occidental -on governen ciutats importants- i a l'àrea metropolitana, controlada sense rival pels socialistes.

Fa setmanes que Illa es mou pel territori, en aquesta precampanya ha estat a l'Anoia, a la Garrotxa i a les Terres de l'Ebre, però el PSC ha dissenyat una campanya que arribi a tots els punts del país, més enllà de Barcelona. El tancament serà a la Vall d'Hebron, també amb Sánchez, i al mateix espai on va tancar campanya Jaume Collboni a les eleccions municipals.

El PSC és favorit per guanyar les eleccions, segons totes les enquestes que s'han publicat fins ara. Això no garanteix que Illa pugui arribar al Palau de la Generalitat, perquè caldran pactes després del 12-M. En aquest sentit, la prioritat són els partits d'esquerres, però l'únic veto és l'extrema dreta.

En aquest context, el PSC intentarà evitar entrar al cos a cos tant amb Carles Puigdemont, que intenta que les eleccions siguin un plebiscit entre ell i Sánchez, i amb Pere Aragonès, que busca algú amb qui contraposar propostes davant del risc de quedar desdibuixat en una campanya polaritzada.

Així, els socialistes insistiran en les línies que ja han esbossat fins ara: passar pàgina després de 10 anys de procés, amb governs d'ERC i Junts que no han estat positius per Catalunya, remarcar que la prioritat són els serveis públics i presentar-se com la garantia d'estabilitat sense tensions amb el govern espanyol.