La infantesa d'Alejandro Fernández: «El pare era admirador de Fraga; la mare, comunista»

Al final de l'entrevista política al candidat del PP, Alejandro Fernández, feta al Turó Park, el polític tarragoní mostra al seu mòbil una fotografia per ell molt especial. S'hi veu un nen de pocs mesos, al costat d'una mare satisfeta o alleugerida. La família havia sortit d'un ensurt. El nen va patir un tancament estomacal que va fer témer el pitjor. Alejandro Fernández no ho recorda, però sí que sap que aquell episodi va fer patir molt els seus pares. Però pel que sabem, aquest entrebanc de salut el va fer molt sofert. Com va dir fa unes setmanes, i davant d'Alberto Núñez Feijóo, "el part va ser difícil i el nen ha sortit mogut".

Al mostrar la foto, Alejandro Fernández adverteix: "Tot i que diuen que si et dediques a la política, la timidesa ha d'estar fora de l'equació, el cert és que soc molt tímid per ensenyar fotos de la meva infantesa i joventut". I explica: "Recordo la meva infantesa amb moltíssima felicitat. Els tres germans -tinc una germana bessona- estàvem molt units. Però també he de dir que el Partit Popular és part de la meva família".

Com era Alejandro Fernández de petit? "Sembla que ser que vaig ser un nen molt bo, molt obedient amb els pares, però després em diuen que vaig ser un adolescent més problemàtic". I el nervi de la política? A casa, els pares estaven politizats: "El pare era de dretes, admirador de Fraga. La mare, comunista i seguidora de Julio Anguita. En això, tot i que em diuen que m'assemblo més a la mare, va guanyar el pare".

Autors: Ferran Casas i Pep Martí / Edició: Núria Garriga / Fotos: Hugo Fernández