Junqueras burxa Illa pel cas Koldo: avisa que serà una «línia vermella» per pactar amb el PSC

A ERC no volen parlar de pactes postelectorals. En tota la precampanya els republicans han jugat a l'ambigüitat. Algunes veus republicanes han tancat la porta en rotund a investir el socialista Salvador Illa, mentre que d'altres no ho han descartat. En el punt intermedi, el terreny dels grisos, es mou el president del partit, Oriol Junqueras. Preguntat aquest dilluns per aquesta qüestió, ha ubicat un element com a "línia vermella" per no pactar amb els socialistes: una possible vinculació de Salvador Illa amb el cas Koldo.

"És evident que la corrupció és una línia vermella", ha dit en roda de premsa des de la seu del partit. També ha recordat que ell no és un dirigent que acostumi a posar gaires línies vermelles, però sí amb els corruptes. De fet, ha aprofitat per reivindicar que ERC té 93 anys d'història i cap cas de corrupció, una corrupció que ha assegurat que al partit li provoca "una veritable angúnia".

"La corrupció roba els diners de la gent que s'haurien de destinar a la societat, i els posa a les butxaques d'uns pocs. Qui tingui com a objectiu robar el que pertany a la societat sempre ens tindrà en contra, i a l'altre costat de la barricada", ha afegit el líder dels republicans. També ha criticat que hi hagi partits que per tapar "les seves vergonyes" diguin que tots els partits tenen casos de corrupció. "No tots som iguals", ha afegit.

La comissió d'Investigació al Senat per l'anomenat cas Koldo, que investiga presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia de la covid-19, va acordar citar per al 24 d'abril al matí l'exministre de Sanitat i cap de llista del PSC per a les eleccions del 12 de maig al Parlament. La campanya electoral començarà l'endemà mateix al vespre. La comissió també va citar a declarar, per aquest dilluns a la tarda, el cap de gabinet quan Illa era ministre, Víctor Franco.

Més enllà de burxar Illa, aquest matí en una entrevista a La Ser, ha carregat contra el candidat de Junts, Carles Puigdemont, per fer crides a la unitat quan Junts va sortir del Govern durant la legislatura. En la roda de premsa posterior, Junqueras ha assegurat que no era cap "acusació", sinó una "constatació", i ha defensat que Catalunya necessita un Govern "el més sòlid possible", sense que ningú abandoni governs en temps de dificultats. "La responsabilitat es demostra exercint-la", ha afegit.