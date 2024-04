El TC suspèn l’acord de la mesa del Parlament que va admetre a tràmit la ILP per la independència

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspès l'acord de la mesa del Parlament del 20 de febrer passat que va admetre a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) perquè es declarés la independència de Catalunya en aquesta legislatura. La decisió del ple del TC, que s'ha pres per unanimitat, admet a tràmit la impugnació promoguda pel govern espanyol, que va moure fitxa després del pas fet per la cambra catalana.

La mesa del Parlament havia tramitat la ILP presentada per Solidaritat Catalana per la Independència amb els vots a favor de Junts (Anna Erra i Aurora Madaula) i la CUP (Carles Riera). En canvi, els dos membres del PSC de l'òrgan de govern de la cambra (Assumpta Escarp i Ferran Pedret) hi van votar en contra mentre ERC es va abstenir. En el cas dels republicans, només es va comptabilitzar un vot, el de la vicepresidenta Alba Vergés, ja que el secretari Ruben Wagensberg estava de baixa en aquell moment.

Els representants de la mesa del Parlament van prendre la decisió després de conèixer el contingut de l'informe del lletrat Xavier Muro, que apuntava que la ILP no complia les condicions necessàries per tirar endavant. L'informe, per tant, desaconsellava l'admissió a tràmit, si bé no era vinculant. Muro també exerceix com a secretari de la comissió de control de les ILP.

En el consell de ministres del 26 de març, la Moncloa ja va anunciar que recorreria la tramitació de la ILP al TC. El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va detallar que la decisió de l'executiu espanyol era "absolutament coherent" amb la política del govern de Pedro Sánchez, perquè protegia l'"Estatut i les institucions d'autogovern".

La ILP promoguda per Solidaritat Catalana per la Independència es va presentar el 2 de febrer d'aquest any. La proposta exposava que la decisió de declarar la independència "correspon al poble de Catalunya com a titular de la sobirania nacional i al Parlament com a representant seu democràticament elegit".

El TC suspèn l'acord de... by Naciodigital