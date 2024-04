Així és «El misteri de les carabasses»: la novel·la feta amb 100.000 estudiants catalans

Una novel·la coral en l'època de la literatura del jo. Aquest és el repte de l'autor de Terrassa Josep Górriz (Sabadell, 1956) que cocrearà una novel·la amb més de 100.000 estudiants catalans través de la plataforma educativa digital Fiction Express. La plataforma, present en més de 350 escoles catalanes i a més de 8.000 a tot el món, vol afermar l'hàbit lector en els estudiants i millorar la seva competència lingüística treballant la llengua de manera integral.

La creació es farà per capítols. El primer, anomenat El misteri de les carabasses, sortirà el pròxim divendres, 19 d'abril. Durant cinc setmanes, cada divendres es publicarà un nou capítol segons la continuació que votin els lectors, que també interactuaran amb l'autor a través d'un fòrum.

Format a banda, l'argument té els alumnes de sisè de l'escola Mare Terra com a protagonistes. Converteixen el solar del fons del pati en un hort amb l'ajuda de l'avi Alzinet. Per Sant Jordi planten les famoses carabasses de ca n'Alzinet, que colliran al setembre. La trama comença quan algú roba les carabasses per aprofitar-se del valor de les seves llavors. És llavors quan, un grup d'alumnes, amb l'ajuda del Cirerer, el gos de l'avi, investigaran aquesta desaparició. Qui en serà el culpable?

Josep Górriz (Sabadell, 1956), ha publicat 78 obres per a tots els públics. Ha guanyat mitja dotzena de premis, entre els quals destaquen el Premi Ferran Canyameres per Diana caçadora, el Calassanç de narrativa pel camí de l'aigua i Premi Lletres de la Fundació Amics de les Arts i les Lletres per la seva trajectòria literària. Diplomat en Magisteri i llicenciat en Llengua i Literatura Catalana, es va dedicar durant 38 anys, més de 30 dels quals a l'Institut Investigador Blanxart de Terrassa. Viu a la ciutat egarenca des de fa anys.