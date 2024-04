Així és la biografia de Joan Llonch, el Cambó de Sabadell

El Cambó de Sabadell. O almenys un aspirant a ser-ho. Així és com és Josep Lluís Martín Berbois es refereix a Joan Lloch, empresari, mecenes cultural i catalanista polític del segle XX, que, aquest dilluns, va presentar la biografia, escrita per l'historiador, al Gremi de Fabricants de Sabadell.



Es tracta d'una biografia de 600 pàgines que explora les diverses facetes de Llonch. L'empresari, vinculat a la indústria tèxtil, és conegut en l'ideari sabadellenc per les tertúlies que organitzava a la seva biblioteca durant els anys 20 i 30. Els Dillunsos de Can Llonch, n'hi deia. Hi assistien membres destacats del món de l'emprenedoria, però també personatges culturals.



El biograf de Llonch, Martín Berbois, durant la presentació del llibre - Juanma Peláez

El text, però, explica el recorregut empresarial i també polític de Llonch, molt vinculat amb la Lliga regionalista i en concret amb Cambó i Lluis Carreras, els seus herois. Un recorregut marcat per la Guerra Civil, en què Llonch, com bona part de l'esfera de la Lliga, es va posicionar amb el franquisme. Durant la guerra, va marxar a París on va treballar per Cambó, a l'Oficina de Propaganda i Premsa.

A l'acte hi van participar el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, el president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, l'historiador Borja de Riquer, el president de la Fundació Ars, Manuel Costa, i el net de l'empresari, Joan Llonch, que també és el president de l'Acadèmia de Belles Arts. Tots van ser conduïts per Esteve Gené, president del Gremi de Fabricants, on es va fer la presentació.