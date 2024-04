Alerta sanitària: detecten al·lèrgens no indicats en una xocolata desfeta de supermercat

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), que depèn del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha alertat les persones al·lèrgiques de la presència de proteïnes de la llet no inclosa a l'etiquetatge del producte "Xocolata a la tassa" de la marca Andreu (Ref: ES2024/205). L'avís ha estat trasllat a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i l'Aragó, però l'AESAN no descarta que hi pugui haver redistribucions a altres regions. Per això, com a mesura de precaució, l'agència recomana a les persones al·lèrgiques a les proteïnes de la llet que tinguin el producte esmentat a casa que s'abstinguin de consumir-lo.

En concret, el nom del producte és "Chocolate familiar a la taza" de la marca Andreu i té un aspecte de blíster amb 5 unitats de 50 grams cadascuna. A l'etiquetatge apareixen els següents ingredients: sucre, cacau, farina d'arròs, emulgent (lecitina de soja) i vainilla. El codi de barres és el 8428497100034 i els lots afectats són: L-0324, L-0424, L-0524, L-0624, L-0724, L-0824, L-0924, L-1124, L-1224 , L-1324, L-1524. L'AESAN assegura que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.