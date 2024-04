Ets al·lèrgic a l'ou? Vigila amb aquests dimsum de supermercat

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent del Ministeri de Sanitat, ha advertit de la possible presència d'ou, no indicat a l'etiquetatge, de crestes o dimsum congelats procedents del Vietnam, comercialitzats com a Mini Mandu Prawn Dumplings de la marca Bibigo.

Els dimsum afectats per l'alerta sanitària - Europa Press

L'alerta ha arribat a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), d'una notificació d'avís traslladada per les autoritats sanitàries d'Alemanya relativa a la sospita de presència d'ou. Encara que l'alerta prové de la mateixa empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació.

El lot i data de consum preferent dels productes afectats són: VN945 IV 065 amb consum preferentment 21/06/2024 i el lot VN945 IV 095 amb consum preferentment 10/08/2024. Els productes s'han distribuït en gran part del territori espanyol. Aquesta informació ha estat traslladada a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Com a mesura de precaució, s'ha recomanat a les persones al·lèrgiques a l'ou que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a casa seva que s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix, han recordat que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.