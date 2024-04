Alerta de l'OCU sobre una popular cadireta pel cotxe: no la compris, no és segura pel teu fill

Alerta per a tots els conductors amb fills o menuts a casa perquè l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha detectat un error greu en una cadireta pel cotxe que pot posar en risc la vida dels menors d'edat. En concret, a través d'un comunicat, l'OCU ha assegurat haver trobat "un error greu" en l'ancoratge de la base de la cadireta Twist de la marca Peg Perego. El seu informe és molt clar.

En el cas d'un xoc frontal o d'una col·lisió forta, "es desprèn de la base i surt projectada, fet que suposa un alt risc de lesions per al nen". L'OCU avisa als consumidors d'aquest fatal error, ja que és un dels productes més populars entre les cadires d'aquestes característiques. Es comercialitza i es recomana per a nens entre 61 i 105 centímetres, és a dir, entre 1 i 4 anys.

Una cadira sense seguretat que cal retirar

L'entitat fa una crida a totes aquelles persones que l'hagin comparada: has de deixar de fer-la servir de manera immediata i posar-te en contacte amb el fabricant. L'OCU ha informat directament la companyia Peg Perego, amb seu a Itàlia, i recorda que en tot cas, la cadira "és legal però insegura". "La cadira pot respectar les normes [de circulació i legals], però el que és clar és que no pot garantir la seguretat del nen que hi viatja", han sentenciat.