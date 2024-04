Envien un fals paquet bomba al jutge dels casos Negreria i Volhov

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, que investiga els casos Negreira i Volhov, ha rebut un fals paquet bomba al seu despatx, segons han informat fonts judicials consultades per Europa Press. El paquet dirigit al jutge Joaquín Aguirre, enviat a la Ciutat de la Justícia de la capital catalana, contenia un temporitzador electrònic que simulava la càrrega explosiva, ha avançat El Mundo.

Els serveis de seguretat del jutjat no van saber detectar-lo, un fet que ha causat preocupació i malestar entre les forces de seguretat de l'Estat, que interpreten els fets com "una clara amenaça". De fet, va ser el funcionariat del jutjat qui va obrir i alertar del paquet.

Especialistes de seguretat consultats per l'esmentat diari han mostrat la seva "gran sorpresa" per la "facilitat amb la qual un artefacte així arriba a un dels jutjats més sensibles de l'Estat, que està en el primer pla de l'actualitat pel complex i delicat de les seves actuacions, i no és interceptat". Fonts judicials han afegit que els Mossos d'Esquadra han presentat una denúncia sobre aquest tema i que està pendent de repartir-se a un jutjat que s'encarregui de la investigació.