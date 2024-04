La llista de malalties que impediran obtenir o renovar el carnet de conduir el 2024

Cada 10 anys fins als 65 i cada cinc a partir d'aleshores, els conductors de ciclomotors, cotxes i motos estan obligats a renovar el carnet de conduir a l'Estat. A més, òbviament, els que encara no tenen la llicència, han d'obtenir-la a través dels canals pertinents de la Direcció General de Trànsit (DGT). Si bé, la creixent preocupació de l'organisme per les elevades taxes d'accidentalitat i mortalitat, sobretot a partir dels 65 anys, l'ha portat a endurir els criteris per poder circular.

Un d'aquests criteris que s'han endurit són les malalties que inhabiliten les persones per posar-se darrere el volant. A partir de proves mèdiques i psicotècniques dutes a terme en centres homologats, la DGT controlarà que les persones amb aquestes patologies no puguin obtenir o renovar el carnet de conduir aquest 2024.

La llista inclou des de malalties cardiovasculars, respiratòries, psiquiàtriques i neurològiques, fins a altres de cròniques i degeneratives. Així, patologies com les arrítmies cardíaques, la presència de marcapassos, l'epilèpsia i la diabetis insulinodependent inhabiliten per a conduir.

També l'ús de medicaments que provoquin efectes adversos com la somnolència o els marejos. Amb tot, però, la llista de malalties s'actualitza de manera periòdica i és important consultar-la recurrentment.