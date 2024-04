Mesura històrica contra el tabac: el Regne Unit en prohibirà la venda als nascuts a partir del 2009

El parlament del Regne Unit ha votat aquest dimarts a favor del projecte de llei sobre tabac i vaporitzadors que tipificarà com a delicte la venda de productes de tabac a qualsevol persona nascuda després de l'1 de gener de 2009. És a dir, els adolescents que actualment tenen 15 anys no podran comprar tabac per vies legals en cap moment de la seva vida. La llei, que es preveu que entri en vigor l'abril del 2025, no penalitzarà el tabac en si mateix ni n'impedirà la compra per a les generacions anteriors.

La secretària d'Estat de Salut i Atenció Social britànica, Victoria Atkin, ha defensat que el projecte de llei "no persegueix demonitzar les persones que fumen", sinó proporcionar-los una ajuda per abandonar aquest hàbit perjudicial per a la salut individual i pública. Ho ha dit durant la intervenció davant la Cambra dels Comuns abans d'aprovar la primera lectura de la llei. El parlament ha aprovat la iniciativa amb una majoria molt àmplia i, quan s'apliqui, aproparà la creació de la primera generació lliure de fum.

Per garantir el compliment de la llei, els funcionaris de normes comercials rebran nous poders per imposar multes in situ(avisos de sancions fixes) als negocis que venguin tabac o vaporitzadors a nens. En aquest sentit, tots els diners recaptats s'utilitzaran per finançar noves mesures d'aplicació de la norma. El projecte de llei segueix el compromís prèviament declarat del govern de prohibir la venda i el subministrament de vaporitzadors d'un sol ús segons la legislació ambiental existent, que ha estat un factor clau darrere de l'augment del vapeig juvenil.

I és que el projecte va més enllà i també regularà el vapeig, ja que “danya el futur” dels joves. El govern de Rishi Sunak alerta que aquestes pràctiques poden danyar els pulmons dels adolescents i joves mentre encara s'estan desenvolupant, intensificant la pressió a llarg termini sobre sistema públic de salut i perjudicant la concentració a les escoles. "No podem reemplaçar una generació addicta a la nicotina per una altra", ha afirmat Atkin.