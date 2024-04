Aquesta és la millor foto de l'any, segons Word Press Photo

"Una dona palestina abraça el cos de la seva neboda", del fotoperiodista de Reuters Mohammed Salem, ha guanyat el premi World Press Photo del 2024 a millor foto de l'any. El jurat ha elegit la imatge del conflicte a Gaza després de quedar "profundament commogut" per com la imatge evoca a la "reflexió emocional" de cada espectador.

La imatge premiada mostra a Inas Abu Maamar, una dona de 36 anys, abraçant el cadàver de la seva neboda Saly, de cinc anys, que va morir amb la seva mare i la seva germana quan un míssil israelià va impactar contra la seva casa, a Khan Younis, en plena Franja. "Fet amb tracte i respecte, ofereix a la vegada una visió metafòrica i literal d'una pèrdua inimaginable", ha dit l'entitat.

"Una dona palestina abraça el cos de la seva neboda", foto de l'any 2024 - Mohammed Salem / Reuters

Per altra banda, el premi World Press Photo al reportatge gràfic de l'any ha estat per a Valim-babena, de la fotògrafa sud-africana Lee-Ann Olwage per a la revista GEO. "A Madagascar, la falta de consciència pública sobre la demència significa que les persones que mostren símptomes de pèrdua de memòria siguin sovint estigmatitzades", ha recordat la fundació, que ha valorat com el reportatge aborda "un problema de salut universal".

El premi World Press Photo al projecte a llarg termini ha estat per Els dos murs, feina del veneçolà AlejandroCegarra per a The New York Times i Bloomberg, sobre les polítiques d'immigració a Mèxic. Per últim, el premi de format obert ha estat per a La guerra és personal, de la ucraïnesa Julia Kochetoca, que ha creat un lloc web per narrar la guerra en primera persona.

📸 Announcing the global winners of the 2024 World Press Photo Contest:



- Photo of the Year: @msalem66

- Story of the Year: Lee-Ann Olwage

- Long-Term Project Award: Alejandro Cegarra

- Open Format Award: @yeah_kochetova



Discover the projects: https://t.co/dUPWQEDR0c#WPPh2024pic.twitter.com/v4FosCoJbV — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 18, 2024

"Totes aquestes obres són un tapís del nostre món actual, centrades en imatges que van ser fetes amb un respecte i integritat que podrien palar universalment i ressonar molt més enllà dels seus orígens", ha valorat Fiona Shields, cap de fotografia de The Guardian i presidenta del jurat dels premis.