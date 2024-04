Premien quatre restaurants catalans per la seva «essència»

Nou reconeixement per a la restauració catalana. Els 2ns Premis Restaurants amb Essència d'American Express han premiat quatre establiments de la demarcació de Barcelona en una gala celebrada a l'hotel Miramar de la capital catalana amb presència de professionals del sector.

El primer dels locals de Barcelona que s'ha reconegut és l'Estimar, com el més sostenible entre els que tenen un preu mitjà superior als 50 euros per comensal. D'aquest restaurant el jurat ha destacat la seva "cuina moderna però tradicional", amb les tècniques de preparació més adequades per a cada producte.

En la categoria d'un preu inferior als 50 euros per comensal, el reconeixement de sostenibilitat va ser per a La Revota Cuina Ecològica, situat a Terrassa, i del qual el jurat ha valorat una "cuina per a tots els gustos" i combinant la tradició culinària mediterrània amb la de l'Estat.

Per altra banda, a l'apartat d'innovació s'ha reconegut l'Avenir Restaurant de Barcelona en la categoria de més de 50 euros per comensal, i s'ha premiat la seva "barreja de tradicions gastronòmiques actuals" amb tocs de mar i muntanya, fent referència a les seves tècniques i textures.

Per últim, en un preu per sota dels 50 euros per persones també s'ha valorat la innovació del Kuzu, situat a la capital catalana, i de la qual el jurat dels premis ha destacat el seu menjar japonès amb plats tradicions i elaboracions "excel·lents i acurades".