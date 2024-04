De les estrelles a les claus: Michelin crea un reconeixement per als hotels

Si hi ha un guardó que s'identifica amb els restaurants i el sector de la gastronomia aquest és, clarament, l'estrella Michelin. La Guia Michelin s'ha convertit en un referent per als amants del bon menjar i els establiments lluiten any rere any per mantenir les estrelles que brillen al costat del seu nom. L'èxit ha portat Michelin a crear una selecció d'establiments hotelers.

Aquest 2024 naixen les claus Michelin, una distinció que reconeix els establiments de la selecció d'hotels de la Guia que ofereixen les experiències més destacades. Atorgades per l'equip d'inspectors de la Guia Michelin, sobre la base d'estances o visites anònimes i independents a qualsevol etiqueta, estrella turística o quota existent, les claus Michelin s'han establert com un nou punt de referència internacional per als viatgers. L'objectiu del reconeixement als establiments hotelers és dotar els viatgers i turistes d'una selecció especial d'allotjaments que destaquen pel seu concepte hoteler únic, una personalitat marcada i una acollida i servei de gran nivell.

Com funcionaran?

De la mateixa manera que les estrelles de la guia Michelin indiquen els establiments que ofereixen les millors experiències culinàries, les claus distingiran els establiments de la selecció d'hotels amb les experiències més notables per gaudir d'unes bones vacances. Es tracta d'una referència per als viatgers que valora el total de l'experiència, i no només les instal·lacions.

Una clau Michelin: estança única. L'establiment és una autèntica joia amb caràcter i personalitats propis. Pot estar fora del comú, oferir una experiència diferent o simplement ser un dels millors de la seva categoria. El servei sempre va més enllà i l'establiment es distingeix d'altres que ofereixen preus similars. Dues claus Michelin: estança excepcional. Un lloc únic i excepcional des de tots els punts de vista, que garanteix una experiència memorable. Un hotel amb caràcter, que combina encant i personalitat i que es gestiona amb una gran atenció. Un disseny atractiu o una firma arquitectònica distintiva i unes arrels locals genuïnes fan d'aquest lloc excepcional per allotjar-s'hi. Tres claus Michelin: estança extraordinària. Aquí tot és impressionant, les últimes novetats en confort, servei, estil i elegància. Distingeix els hotels més notables i extraordinaris del món, destins per dret propi, dignes d'un viatge en si mateix. Tots els elements d'una hospitalitat excepcional es reuneixen per garantir que cada estança es recordi no només a la ment, sinó també al cor dels viatgers.

França ha estat el primer país a fer pública la seva llista de claus Michelin per al 2024. Ja hi ha 127 hotels amb una clau, 38 amb dues i 24 amb tres. Les següents llistes que es publiquen són les dels Estats Units (Atlanta, Califòrnia, Chicago, Colorado, Florida, Nova York i Washington DC) el pròxim 24 d'abril, Espanya el 29 d'abril, Itàlia el 7 de maig i el Japó el 4 de juliol. I durant els pròxims mesos també s'anunciaran altres destins.