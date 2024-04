«Gran preocupació» a l'OMS perquè la grip aviària comenci a transmetre's entre humans

Alerta de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre la grip aviària. El doctor científic líder de l'entitat, Jeremy Farrar, ha expressat la seva "gran preocupació" pel fet que la malaltia pugui evolucionar i començar a transmetre's entre persones.

Coneguda científicament sota la designació H5N1, aquesta infecció gripal va iniciar-se sobretot en aviram i ànecs. Fins a la data, no s'ha registrat cap transmissió de persona a persona. Ara bé, el virus ha tingut una taxa de mortalitat "extremadament alta" en centenars de persones que han patit la infecció.

En relació amb un brot del virus entre vaques lleteres dels Estats Units, el cap de l'OMS ha instat les autoritats de salut pública a seguir vigilant de prop el cas i investigar-lo: "Pot evolucionar i transmetre's de diferents maneres", ha recordat Farrar. El doctor científic de l'entitat ha demanat que si la transmissió entre persones acaba ocorrent, cal tenir les "condicions per respondre" a l'emergència sanitària. Això, diu Farrar, implica garantir l'"accés equitatiu" a vacunes, tractaments i diagnòstics.

En aquest sentit, Farrar també ha advertit que el desenvolupament de les vacunes "no està on ha d'estar" i també ha lamentat que les autoritats de salut pública de tot el món tampoc tenen la "capacitat" per diagnosticar la grip aviària.

La preocupació de l'OMS coincideix amb el moment en què s'ha anunciat una actualització del llenguatge per descriure els patògens transmesos per l'aire, en un intent d'augmentar la cooperació internacional en cas d'una nova pandèmia. Tot plegat s'ha acordat amb organismes de salut pública de l'Àfrica, la Xina, Europa i els Estats Units. "És un primer pas molt important", ha valorat Farrar.