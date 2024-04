L'únic horari laboral que no suposa un risc per a la salut, segons la Universitat de Nova York

Múltiples estudis científics han demostrat que els horaris laborals no estàndard poden afectar de manera negativa la salut física i mental, així com la vida social i familiar. En aquest sentit, una investigació de la Universitat de Nova York ha utilitzat un enfocament "de cicle de la vida" per proporcionar una perspectiva a llarg termini sobre les conseqüències dels patrons d'horaris.

A partir de dades de l'Enquesta Nacional Longitudinal de la Joventut-1979 (NLSY79), que inclou dades de més de 7.000 persones als Estats Units durant 30 anys, els investigadors han confirmat que entrar abans de les 9:00 hores i sortir després de les 17:00 hores té diversos impactes perjudicials en molts àmbits de la vida dels treballadors.

En comparació amb les persones que treballen principalment durant l'horari diürn tradicional al llarg de la seva carrera laboral, els que tenen horaris de treball més volàtils dormen menys, tenen una pitjor qualitat del son i són més propensos a informar símptomes depressius als 50 anys. Els resultats més sorprenents s'observen en aquells que tenien hores de feina estables als 20 anys i després van fer la transició a hores de treball més volàtils als 30 anys.

Han identificat també tendències racials i relacionades amb el gènere. Per exemple, els nord-americans de raça negra tenen més probabilitats de tenir horaris de treball volàtils associats amb una salut més deficient, cosa que posa en relleu com alguns grups poden carregar desproporcionadament amb les conseqüències adverses d'aquests patrons d'ocupació.

Amb tot, l'estudi suggereix que els horaris de treball volàtils estan associats amb manca de son, fatiga física i esgotament emocional, cosa que pot fer-nos vulnerables a una vida poc saludable. També apunta que els impactes positius i negatius dels horaris de treball a la salut es poden acumular al llarg de la vida, alhora que destaca com els patrons d'ocupació poden contribuir a les inequitats en l'àmbit de la salut.