«Lolo» la primera (no) paraula de l'himne espanyol

L'himne nacional d'un país és tota una declaració d'intencions de com és i què vol el país. Diuen que no hi ha una segona oportunitat per una primera impressió, i molts països utilitzen el seu himne per presentar-se. La primera paraula ens pot explicar molt, i el compte de Twitter @TerribleMaps, dedicada a fer broma i explicar curiositats a través de mapes, ha fet una publicació amb cada primera paraula dels himnes nacionals d'Europa.

The first word of each national anthem in Europe pic.twitter.com/xq4dJ4E6nd — Terrible Maps (@TerribleMaps) April 21, 2024

Hi ha tres països que inicien el seu himne nacional amb el seu nom. Aquests són Rússia, Polònia i Lituània, molt propers geogràficament. Si incloem Catalunya dins aquest mapa, seria el quart territori en començar el seu himne amb el seu nom.

Anglaterra, Letònia, Hongria i Sèrbia comparteixen "Déu" com a primera paraula en el seu himne nacional. Anglaterra, el més conegut, és el God save the king, un himne que data de mitjans del segle XVIII. L'himne hongarès, anomenat Himnusz comença dient "Déu, beneeix a l'hongarès". Per últim, l'himne serbi data de 1872 i comença amb el vers "Déu de la justícia, tu que ens has salvat".

Bielorússia, Irlanda, Croàcia i Moldàvia aprofiten la primera paraula per mostrar unitat, ja que utilitzen fórmules com "nosaltres" o "el nostre". En la mateixa línia, Alemanya canta "unitat" com a primera paraula quan entona el Cant d'Alemanya(Deutschlandlied).

I Espanya?

Com és sabut, l'himne d'Espanya és un dels únics sense lletra. De fet, només hi ha quatre països al món sense lletra: San Marino, Bosnia Herzegovina, Kosovo i Espanya. El compte de Twitter ironitza amb aquest fet i conclou que la primera paraula de l'himne d'Espanya és "Lolo".

Hi ha moltes versions de l'himne d'Espanya amb lletra. Les més recents, la cantada per Marta Sánchez el 2018 en un concert al Teatre Zarzuela de Madrid. Versió que va cantar en un moment de tensió política a Espanya i que incloïa versos com "Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón".