Sentència pionera per evitar un futur cas de violència vicària: «Ja podràs anar a l'escola tranquil·la»

Sentència històrica. Per primera vegada, uns jutjats han prohibit a un home apropar-se a la seva filla per evitar un futur cas de violència vicària. La nena, d'11 anys, va explicar la por que passava, les conductes del seu pare envers la seva mare i es referia al seu progenitor com "el senyor que gairebé mata la mama". Tal com ha avançat Público, és una sentència pionera que suprimeix el règim de visites per part del pare després d'observar indicis de violència vicària. "Davant la diligència deguda a la qual estem obligats els poders públics considero necessari adoptar les següents mesures per protegir la nena: prohibir al pare que s'aproximi a la menor en una distància menor a 500 metres i tota classe de comunicació, ja sigui escrita, verbal, etc. sota advertiment de multa per desobediència a l'autoritat judicial", ha destacat el mitjà Público de la sentència.

Les mesures apareixen justificades per informes que confirmen un trastorn d'estrès posttraumàtic que pateix la nena a conseqüència dels records traumàtics de la convivència amb el seu pare, que va ser processat per exercir violència sobre la seva exparella i mare de la menor.

Una emotiva carta de la jutgessa

La jutgessa del cas, Isabel Giménez, va encarregar-se personalment que la nena s'assabentés de la sentència. Fa pocs dies, la nena va rebre una carta procedent del Jutjat de Primera Instància 19 de Barcelona on s'explica la decisió: no haurà de parlar ni veure el seu pare i aquest no es podrà acostar a ella. "Així li hem fet saber perquè tu puguis sortir al carrer o anar a l'escola tranquil·la i sense por. Has sigut molt valenta en dir-nos algunes coses que et fan por i que la raó per la qual no vols estar amb ell és perquè et fa molta por que li faci mal una altra vegada a la teva mare".

Repunt de violència vicària

Aquesta sentència apareix en un moment en el qual hi ha hagut un repunt de casos de violència vicària, amb set assassinats en mans dels seus pares des que va començar l'any a Espanya. Aquest tipus de violència masclista consisteix a utilitzar els fills o filles per fer mal a la parella. És també un delicte de maltractament als menors, però amb l'objectiu de ferir la mare de les criatures.