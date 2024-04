L'ajuntament de Solsona fa una crida a reduir el consum d'aigua i restringeix l'ús de les dutxes dels equipaments municipals

Toc d’alerta de l’Ajuntament de Solsona davant el consum actual d’aigua a la ciutat. El març es va tancar amb 226 litres d’aigua per habitant i dia de mitjana, 26 litres per sobre del llindar màxim permès per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aquest motiu, s’ha reforçat la campanya municipal de sensibilització per sequera, s’ha començat a distribuir un nou ban d’Alcaldia i, de dilluns a divendres es tancaran les dutxes de les instal·lacions poliesportives municipals.

El consum excessiu d’aigua de les últimes setmanes ha dut l’Ajuntament de Solsona a difondre un nou ban per recordar les restriccions que continuen aplicant-se al municipi mentre continuï l’estat d’emergència I, en el qual va entrar el febrer passat.

Així, es recorda que no es pot superar el consum de 200 litres per habitant i dia, inclosos els usos econòmics, i es comunica que, d’acord amb el Decret llei aprovat pel Govern de la Generalitat aquesta setmana per afrontar la situació de sequera, en l’ús domèstic s’hauria de consumir un màxim de 100 litres per persona.

Prohibit reomplir piscines

El mateix ban també destaca la prohibició d’omplir piscines totalment o parcial. Només es podrà admetre el reompliment d’aquelles que es declarin refugis climàtics. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu assignar aquesta categoria a les piscines municipals i les del carrer del Pedraforca.

Entre altres restriccions, es recorda que tampoc no es poden regar horts ni jardins amb aigua potable. L’edicte, així mateix, adverteix que l’incompliment d’aquestes instruccions podrà ser sancionat a Solsona d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora de les mesures en situació de sequera, que en aquests moments es troba en fase d’aprovació.

Paral·lelament, tal com s’ha informat als clubs esportius, a partir de dilluns que ve es restringirà l’ús de les dutxes dels equipaments poliesportius municipals de dilluns a divendres, tot i que continuaran estan obertes per als partits i competicions dels caps de setmana.

Aquest nou avís es reforçarà a les xarxes socials i a la ràdio municipal amb la campanya de sensibilització engegada el desembre que porta per lema “L’aigua s’esgota. Estalvia’n cada gota”.