Carta al director- L'emancipació dels joves

M'agradaría parlar sobre la díficil situació que els joves desafíem per a poder emancipar-nos. En un món cada vegada més competitiu, amb baixos salaris i amb costos de vida en constant augment, molts joves ens trobem lluitant per trobar una independència econòmica que ens permeti cobrir les nostres necessitats bàsiques i alhora, poder compaginar-les amb oci.

La falta d'oportunitats laborals estables i ben remunerades, combinades amb l'alt cost de l'habitatge i altres despeses bàsiques, ha creat una barrera significativa dificultant la llibertat i el que puguem establir-nos pel nostre propi compte. A més la dificultat per a accedir a crèdits hipotecaris o lloguers assequibles contribueixen a aquesta situació….

Crec que l'establiment d'ajudes aportaria una mica d’esperança davant d’un futur poc clar i generaria major optimisme davant una societat que no veu res amb claredat. De res serveix assegurar-te un lloc de treball fix si el sou serà insuficient per a poder llogar un habitatge i molt menys per a accedir a un lloguer amb opció a compra i pagar una hipoteca.

Crec que aquest problema, entre altres, generen que la població jove cada vegada sigui més reticent en generar conductes que fa anys eren própies de gent de 20 anys. Aquest fet repercuteix negativament en l’economía del país i en la satisfacció dels habitants.