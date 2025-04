Robatoris amb força a dues empreses de Solsona

En un cas es van endur una furgoneta carregada de material d'un taller mecànic. Els fets es van produir la matinada de diumenge, pels volts de les 4, segons ha confirmat a Solsona FM el seu responsable, Josep Terricabras. Els lladres van accedir al taller per la part del darrere rebentant la porta i es van endur una furgoneta, una Citroën Jumper rotulada de Comercial Agrària amb matrícula 4470 KVL.

Al vehicle, que ja estava equipat amb eines per anar a fer reparacions in situ, hi van carregar material del taller. Tot i que encara s’ha d’acabar de comptabilitzar, calculen que el valor del material sostret supera els 50.000 euros. El responsable del taller es mostra preocupat per la impunitat amb la qual han actuat els lladres tot i disposar de sistema de seguretat i a través de les xarxes socials ha fet una publicació explicant els fets i fent una crida a la col·laboració ciutadana per si algú veu la furgoneta robada.

Robatoris a Empreses de Solsona

D’altra banda, segons fonts dels Mossos, la mateixa nit de dissabte a diumenge hi va haver un robatori amb força en una empresa solsonina de vidre i alumini. Els lladres van forçar una finestra i una porta i van accedir a l’interior. D’entrada, però, els propietaris no han trobat a faltar res.