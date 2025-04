El bisbe de Solsona confia que el llegat del Papa Francesc seguirà inspirant la renovació de l'Església

"Gràcies, Papa Francesc! Preguem per tu", és el títol de la carta que el bisbe de Solsona ha adreçat a tots els fidels de la diòcesi amb motiu de la mort del Papa Francesc.

Petició de pregàries pel Sant Pare

"Ahir, al matí del dilluns de Pasqua, rebíem amb sorpresa i dolor la notícia de la mort del nostre estimat Papa Francesc. Davant d’aquest fet, ara és moment, sobretot, d'elevar les nostres oracions al Pare perquè li concedeixi el descans etern. Moltes vegades vam sentir al Papa demanar oracions per ell; davant la seva mort, ens sentim més obligats si és possible a pregar perquè el Bon Pastor li obri les portes del Paradís.

Preguem per ell precisament quan iniciem aquest temps de Pasqua, en què celebrem el triomf de Crist sobre la mort i som encoratjats amb l'esperança d'unir-nos a la seva victòria."

Agraïments als 12 anys de papat

"Penso que la nostra pregària ha d'anar unida a una profunda acció de gràcies a Déu pels 12 anys en què ha estat pastor de l'Església. Des de l'inici del seu pontificat, va impulsar amb decisió la transformació missionera de l'Església, perquè tot estigués al servei de l'evangelització i, així, ser una Església “en sortida” missionera; després ens va regalar un Any Sant dedicat a la misericòrdia, que ens va ajudar a prendre consciència de què “el nom de Déu és misericòrdia” i que cada comunitat cristiana ha de ser llar d'acolliment, de misericòrdia i de perdó; en els darrers anys ha embarcat l’Església en el redescobriment i l’aprofundiment de la sinodalitat, com a característica fonamental que li és pròpia, convidant-nos a sentir el goig de caminar junts i, així, fer units l'anunci de Crist al món d’avui; per últim, el darrer diumenge de desembre va convocar i endinsar l’Església dins l’Any Jubilar pels 2025 anys del naixement del Redemptor, sota el lema“pelegrins d’esperança”, amb el qual el Papa ha volgut alenar l'esperança tant de la comunitat cristiana com de moltes altres persones i pobles que viuen descoratjats. Pertot això –i per tantes altres coses– donem gràcies, ben de cor, al bon Déu pel Papa Francesc. Certament, ha estat un regal de Déu per a la nostra Església i per al món.

Personalment, he d'agrair-li que m'escollís per formar part del col·legi dels bisbes, nomenant-me primer bisbe de Menorca (2016) i després bisbe vostre (2022). En totes les oportunitats que he tingut de saludar-lo -sobretot a la visita “ad Limina” (2022) i a les dues sessions del Sínode (octubre 2023 i octubre 2024)- he experimentat la seva proximitat a la meva persona i a la nostra Església de Solsona. Gràcies, Papa Francesc!"

Les campanes de la diòcesi tornaran a tocar a dol el dia de les exèquies

"Us convido, per això a unir-nos en oració per ell. A aquest efecte, convé tenir present:

- Que en aquests dies previs a la Missa exequial a Roma, és convenient afegir intencions pel seu etern descans en la pregària dels fidels. Es pot demanar per ell també al “memento” de difunts. Us demano que ho tingueu particularment present a les Eucaristies del proper diumenge de l’octava de Pasqua, 27 d'abril.

- Que el dia que es determini per a les seves exèquies, a les 12 del migdia, les campanes de les nostres Esglésies toquin a dol per la mort del Papa.

- Als sacerdots, els recordem que, a la Pregària eucarística, s'omet la fórmula habitual "amb el vostre servent, el Papa Francesc", ja que la Seu de Roma està vacant. Es passa directament a nomenar el bisbe diocesà.

Un cop s'hagin celebrat les exèquies a Roma, també nosaltres celebrarem a la nostra Catedral una Missa funeral pel Papa Francesc. En principi, aquesta Eucaristia seria el diumenge dia 4 de maig, a les 6 de la tarda a la Catedral de la nostra Diòcesi. Us prego que us reserveu aquesta data. Les diverses parròquies i comunitats també podran celebrar una Missa funeral pel Papa un cop s'hagi celebrat el funeral diocesà.

Confiem que l'Esperit Sant continuarà guiant la nostra Església i que el llegat i testimoni de vida del Papa Francesc seguirà inspirant la renovació de la nostra Església.

Rebeu la salutació del vostre germà,"