La Barra del Mia ....L'art de la pinzellada.... La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA La Diputació de Lleida aporta 65.000 euros per les activitats firals organitzades pel Consell Comarcal del Solsonès Ramon Estany Montanyà ....L'art de la pinzellada.... Redacció Nous membres de la Vint-i-quatrena Redacció Taula rodona sobre el present i el futur de la cultura catalana al 35è aplec independentista del Castellvell Redacció El Claustre es prepara per la seva Festa Major Redacció Redacció Publicat el 06 de setembre de 2025 a les 21:12 Actualitzat el 06 de setembre de 2025 a les 21:20 Et pot interessar La Barra del Mia ...surt un llibre, ...del bisbe de Solsona!!! La Barra del Mia ...la Festa del Teatre... La Barra del Mia ...Neix el " VIU FEST"...El festival d'IOGA !! La Barra del Mia ...la Fira del Xurro!!! La Barra del Mia ...Sequera... La Barra del Mia ...S'ha acabat Carnaval !!! ....L'art de la pinzellada.... · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Bon dia Nació El despertador Impacte Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close